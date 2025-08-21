ETV Bharat / state

अमरोहा से वैष्णो देवी गई श्रद्धालुओं से भरी बस नहर में पलटी, 1 की मौत, 39 यात्री घायल - AMROHA NEWS

अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव के यात्री थे सवार, चालक को नींद आने की वजह से बस हुई अनियंत्रित.

bus full of passengers overturned amroha canal 15 people injured
अमरोहा में सड़क हादसा. (etv bharat)
Published : August 21, 2025 at 11:52 AM IST

अमरोहाः अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू से एक बस बुधवार को वैष्णो देवी जाने के लिए निकली थी. रास्ते में चालक को नींद आ गई. इस वजह से बस बेकाबू होकर नहर में पलट गई. इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 39 यात्री घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू से श्रद्धालुओं से भरी बस वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई थी. लखनऊ बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर चालक को अचानक नींद आ गई. इस वजह से बस अनियंत्रित होकर एक नहर में सूखी नहर में पलट गई. इस हादसे में रुखालू निवासी 30 वर्षीय इकबाल पुत्र हरवंश की मौत हो गई वहीं करीब 39 यात्री घायल हो गए.


जानकारी के मुताबिक बस में करीब 60 लोग सवार थे. हादसा रात करीब 2.30 बजे का है. लखनऊ बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर एक मोड़ पर चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई और हादसा हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले इकबाल के दो बेटी और एक बेटा है. इकबाल मजदूरी करता था. वह वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा था. परिवार में सबका रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. क्षतिग्रस्त बस हटवाई जा रही है.

