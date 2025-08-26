ETV Bharat / state

वेतन न मिलने पर बस ड्राइवरों ने ठप की सेवाएं, DTC यूनियन ने सरकार पर साधा निशाना - DTC EMPLOYEES PROTEST IN DELHI

बस ड्राइवरों ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कहा कि रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो गया.

बस ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन
बस ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को यात्रियों को अचानक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब सेवा नगर डिपो से निजी बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया. दरअसल डिपो में कार्यरत निजी बस ड्राइवरों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. इसके विरोध में कंडक्टरों और चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया. इसके बाद हड़ताल शुरू होते ही बसें रूटों पर नहीं निकलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

डिपो पर जमा होकर जताया विरोध:

हड़ताल कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें पैराग्रीन नाम की निजी कंपनी ने तैनात किया है, लेकिन पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है. पहले से ही उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि महीने का घरेलू खर्च मुश्किल से पूरा होता है, ऐसे में तीन माह तक बिना वेतन रहने से हालात बदतर हो गए हैं. कई ड्राइवरों ने बताया कि बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो पा रही. इतना ही नहीं घर का राशन तक उधार लेना पड़ रहा है.

हड़ताल से यात्रियों की हुई परेशानी:

सेवा नगर डिपो से रूटों पर बसें न निकलने के कारण आम यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी. कई यात्री काम व स्कूल-कॉलेज जाने के लिए स्टैंड पर बसों का इंतजार करते रहे. लोगों को निजी टैक्सी व ऑटो का सहारा लेना पड़ा.

हड़ताल से यात्रियों की हुई परेशानी
हड़ताल से यात्रियों की हुई परेशानी (ETV Bharat)

यूनियन ने सरकार पर साधा निशाना:

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार परिवहन सेवाओं का निजीकरण करती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा व वेतन भुगतान को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई. महीने में मात्र 20 हजार रुपये कमाने वाला कर्मचारी तीन महीने तक बिना वेतन के कैसे गुजारा कर सकता है. यूनियन ने मांग की कि सरकार व परिवहन विभाग तत्काल हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिले.

ड्राइवरों व यूनियन ने साफ कर दिया है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं होता, आगे समय पर वेतन मिलने की गारंटी नहीं दी जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी. इस हड़ताल से जहां कर्मचारियों का गुस्सा दिख रहा है, वहीं यात्रियों को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है. अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार व परिवहन विभाग इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी निकालती है.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को यात्रियों को अचानक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब सेवा नगर डिपो से निजी बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया. दरअसल डिपो में कार्यरत निजी बस ड्राइवरों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. इसके विरोध में कंडक्टरों और चालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया. इसके बाद हड़ताल शुरू होते ही बसें रूटों पर नहीं निकलीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

डिपो पर जमा होकर जताया विरोध:

हड़ताल कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें पैराग्रीन नाम की निजी कंपनी ने तैनात किया है, लेकिन पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है. पहले से ही उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि महीने का घरेलू खर्च मुश्किल से पूरा होता है, ऐसे में तीन माह तक बिना वेतन रहने से हालात बदतर हो गए हैं. कई ड्राइवरों ने बताया कि बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं हो पा रही. इतना ही नहीं घर का राशन तक उधार लेना पड़ रहा है.

हड़ताल से यात्रियों की हुई परेशानी:

सेवा नगर डिपो से रूटों पर बसें न निकलने के कारण आम यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी. कई यात्री काम व स्कूल-कॉलेज जाने के लिए स्टैंड पर बसों का इंतजार करते रहे. लोगों को निजी टैक्सी व ऑटो का सहारा लेना पड़ा.

हड़ताल से यात्रियों की हुई परेशानी
हड़ताल से यात्रियों की हुई परेशानी (ETV Bharat)

यूनियन ने सरकार पर साधा निशाना:

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार परिवहन सेवाओं का निजीकरण करती जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा व वेतन भुगतान को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई. महीने में मात्र 20 हजार रुपये कमाने वाला कर्मचारी तीन महीने तक बिना वेतन के कैसे गुजारा कर सकता है. यूनियन ने मांग की कि सरकार व परिवहन विभाग तत्काल हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिले.

ड्राइवरों व यूनियन ने साफ कर दिया है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं होता, आगे समय पर वेतन मिलने की गारंटी नहीं दी जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी. इस हड़ताल से जहां कर्मचारियों का गुस्सा दिख रहा है, वहीं यात्रियों को भी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है. अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार व परिवहन विभाग इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी निकालती है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

BUS DRIVERS PROTEST IN DELHIDTC BUS DRIVERS PROTESTडीटीसी बस ड्राइवरों की हालातDTC BUS DRIVERS SALARIESDTC EMPLOYEES PROTEST IN DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.