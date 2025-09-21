DTC में ओवरटाइम व समय की अनियमितता से चालक परेशान, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का फूटा गुस्सा
डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने बताया कि समस्या सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि पुरुष चालकों के साथ भी समान स्थिति बनी रहती है.
Published : September 21, 2025 at 1:18 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) में बस चालकों के ओवरटाइम व ड्यूटी समय में अनियमितता की समस्या लगातार बढ़ रही है. दो दिन पहले ओखला डिपो की कुछ महिला चालकों ने सुबह की ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नोएडा और राजघाट डिपो में महिला चालकों का ट्रांसफर करके अस्थायी समाधान किया गया. लेकिन, यह समस्या सिर्फ महिला चालकों तक ही सीमित नहीं है. अन्य पुरुष चालक भी इस अनियमितता से जूझ रहे हैं.
डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने बताया कि समस्या सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष चालकों के साथ भी समान स्थिति बनी रहती है. यदि किसी चालक की ड्यूटी सुबह 6 बजे से निर्धारित है, तो उन्हें डिपो में बुला लिया जाता है. लेकिन उन्हें बस करीब 8 बजे मिलती है. चालकों की ड्यूटी तब शुरू होती है जब वे बस सड़क पर लेकर निकलते हैं.
डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महासचिव मनोज शर्मा ने बताया कि चालकों को 10-10 मिनट के अंतराल के बाद ही बस लेकर सड़क पर जाने दिया जाता है. ऐसे में चालक यह मांग करते हैं कि उन्हें 2 घंटे का ओवर टाइम दिया जाए, लेकिन यह नहीं मिलता है, जिससे विवाद व नाराजगी बढ़ती है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कहा कि यह समस्या विशेष रूप से प्राइवेट डिपो में अधिक देखी जा रही है. जल्द ही डीटीसी के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.
डीटीसी कर्मचारी यूनियन का कहना है कि चालकों की मेहनत व समय का उचित वेतन सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे वे सुरक्षित और सही समय पर ड्यूटी निभा सकें. इस मामले से यह स्पष्ट है कि बस चालकों के हितों की रक्षा व समय पर ओवर टाइम का भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक है. इससे न सिर्फ चालकों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यातायात व्यवस्था में सुधार व कर्मचारियों की संतुष्टि भी सुनिश्चित होगी.
