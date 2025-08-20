ETV Bharat / state

बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रेनिंग से वापस आ रही होमगार्ड से भरी बस पलटी, दो दर्जन जवान घायल - HOME GUARD JAWANS BUS OVERTURNED

बेगूसराय में होमगार्ड जवानों से बस पलट गई है. जिससे 24 जवान घायल हो गए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई है.

ROAD ACCIDENT IN BEGUSARAI
होमगार्ड से भरी बस पलटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 8:57 AM IST

खगड़िया: बिहार के बेगूसराय में एनएच-31 फोरलेन पर 54 होमगार्ड से भरी बस सीधे गड्ढे में गिर गई है. जिससे सभी होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं. घायलों में से चार होमगार्ड की स्थिति नाजुक है और 20 से अधिक होमगार्ड जवानों को काफी चोटें आई हैं. इसके अलावा एक महिला की भी मौत हो गई है.

खगड़िया की महिला की मौत: मृत महिला की पहचान रोशनी देवी निवासी खगड़िया के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रोशनी देवी (मृत महिला) के पति रणवीर यादव 10 वर्षीय बेटे निशांत कुमार के साथ बेगूसराय अपनी तबियत दिखाने जा रहे थे, तभी उनकी बाइक की टक्कर होमगार्ड से भरी बस से हो गई. जिससे रोशनी देवी बस के नीचे फंस गई और उनकी मौत हो गई.

ROAD ACCIDENT IN BEGUSARAI
मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल (ETV Bharat)

ट्रेनिंग सेंटर से वापस आ रहे थे होमगार्ड जवान: होमगार्ड के जवान प्रेमचंद कुमार ने बताया कि हम 54 होमगार्ड बलिया ट्रेनिंग सेंटर से बेगूसराय कैंप की ओर जा रहे थे. इसी बीच अचानक बाइक बस के सामने आ गई और ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया. जिससे बस सीधे गड्ढे में चली गई. हादसे में 20 से अधिक जवान घायल हैं, जबकि चार की स्थिति नाजुक है.

''मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक से बेगूसराय जा रहा था. तभी पीछे से आ रही होमगार्ड से भरी बस ने धक्का मार दिया. जिससे मेरी पत्नी की बुरी तरह मौत हो गई, जबकि मेरा बेटा और मैं घायल हो गया.'' - रणवीर यादव, रोशनी देवी के पति

ROAD ACCIDENT IN BEGUSARAI
सड़क हादसे में घायल हुआ 10 साल का लड़का (ETV Bharat)

बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा इलाज: हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में बस से घायल जवानों को बाहर निकला और फिर सभी को उपचार के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है. साथ ही सड़क हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना दी.

54 होमगार्ड से भरी बस हादसे का शिकार हो गई है. जिसमें कुल 24 होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं, जबकि खगड़िया की एक महिला की मौत हो गई है. जांच की जाएगी आखिरकार हादसा कैसे हुआ. -मनीष कुमार, एसपी, बेगूसराय

