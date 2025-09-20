सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल
बस रायपुर से बालोद जा रही थी. इसी दौरान शुक्रवार देर रात बस अनियंत्रित होकर पलट गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 9:16 AM IST
बालोद: दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के शिकारीटोला गांव के पास शुक्रवार देर रात एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस पायल ट्रेवल्स की थी. जो रायपुर से बीजापुर जा रही थी. बस में लगभग 16 सीआरपीएफ जवान समेत कई यात्री सवार थे.
देर रात रायपुर से निकलने के बाद दल्लीराजहरा में बस हादसे का शिकार हो गई. बस पलटने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. राजहरा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. इनमें जवान और आम लोग कितने है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है. सभी घायलों को तुरंत दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में राजहरा पुलिस ये मानकर चल रही है कि तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से हादसा हुआ. जांच की जा रही है. फिलहाल शहीद अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा है.
आपको बता दें कि बालोद राजहरा मुख्य मार्ग पर एक्सीडेंट होने के बाद कई घंटों तक जाम लग गया. पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है. रास्ते को क्लियर भी कराया जा रहा है.