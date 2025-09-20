ETV Bharat / state

सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल

बस रायपुर से बालोद जा रही थी. इसी दौरान शुक्रवार देर रात बस अनियंत्रित होकर पलट गई.

BALOD ACCIDENT
बालोद बस पलटी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के शिकारीटोला गांव के पास शुक्रवार देर रात एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस पायल ट्रेवल्स की थी. जो रायपुर से बीजापुर जा रही थी. बस में लगभग 16 सीआरपीएफ जवान समेत कई यात्री सवार थे.

देर रात रायपुर से निकलने के बाद दल्लीराजहरा में बस हादसे का शिकार हो गई. बस पलटने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. राजहरा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. इनमें जवान और आम लोग कितने है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है. सभी घायलों को तुरंत दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में राजहरा पुलिस ये मानकर चल रही है कि तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से हादसा हुआ. जांच की जा रही है. फिलहाल शहीद अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा है.

आपको बता दें कि बालोद राजहरा मुख्य मार्ग पर एक्सीडेंट होने के बाद कई घंटों तक जाम लग गया. पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है. रास्ते को क्लियर भी कराया जा रहा है.

सुकमा में ड्यूटी के दौरान CRPF जवान की मौत
छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 32 दिन बाद काम पर लौटे NHM कर्मी
छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी, 170 से ज्यादा बोगस फर्म, 1.64 करोड़ कैश और 400 ग्राम सोना जब्त

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIPUR TO BIJAPUR BUSबालोद बस पलटीBUS OVERTURNS BALODबालोद जवान घायलBALOD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.