सीआरपीएफ जवानों से भरी बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल

बालोद: दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के शिकारीटोला गांव के पास शुक्रवार देर रात एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस पायल ट्रेवल्स की थी. जो रायपुर से बीजापुर जा रही थी. बस में लगभग 16 सीआरपीएफ जवान समेत कई यात्री सवार थे.

देर रात रायपुर से निकलने के बाद दल्लीराजहरा में बस हादसे का शिकार हो गई. बस पलटने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. राजहरा पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. इनमें जवान और आम लोग कितने है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है. सभी घायलों को तुरंत दल्लीराजहरा के शहीद अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.