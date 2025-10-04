ETV Bharat / state

झज्जर-गुरुग्राम मार्ग पर ट्रक ने डिवाइडर क्रॉस कर बस में मारी टक्कर, हादसे में 35 लोग घायल

सड़क हादसे में 35 बस सवार यात्री घायल ( Etv Bharat )

Published : October 4, 2025 at 5:33 PM IST

झज्जर: जिले की दादरी तोए गांव के पास ट्रक और बस की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर में बस में सवार 35 के करीब लोग घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नागरिक अस्पताल झज्जर में भर्ती कराया गया. इनमें 7 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है. शेष सभी घायलों का झज्जर में इलाज जारी है. मौके पर पहुंची पुलिस: सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस दौरान हादसे के कारण प्रभावित हुए यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस टीम मौके पर तैनात है. वहीं पुलिस की एक टीम अस्पताल में घायलों का बयान दर्ज कर रही है.