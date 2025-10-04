ETV Bharat / state

झज्जर-गुरुग्राम मार्ग पर ट्रक ने डिवाइडर क्रॉस कर बस में मारी टक्कर, हादसे में 35 लोग घायल

झज्जर में सड़क हादसे में एक बस में सवार 35 लोग घायल हो गए.

Road accident in Jhajjar
सड़क हादसे में 35 बस सवार यात्री घायल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 5:33 PM IST

झज्जर: जिले की दादरी तोए गांव के पास ट्रक और बस की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर में बस में सवार 35 के करीब लोग घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नागरिक अस्पताल झज्जर में भर्ती कराया गया. इनमें 7 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है. शेष सभी घायलों का झज्जर में इलाज जारी है.

मौके पर पहुंची पुलिस: सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. इस दौरान हादसे के कारण प्रभावित हुए यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस टीम मौके पर तैनात है. वहीं पुलिस की एक टीम अस्पताल में घायलों का बयान दर्ज कर रही है.

झज्जर में सड़क हादसा (Etv Bharat)

कैसे हुआ हादसा: सड़क हादसे में घायल हुए अंकित नामक एक यात्री ने बताया कि झज्जर से एक निजी बस फरुखनगर की पैनासोनिक कंपनी में कर्मचारियों को लेकर जा रही थी. जैसे ही बस दादरी तोए के पास पहुंची तो गुरुग्राम की तरफ से आ रहे ट्रक ने रोड डिवाइडर क्रॉस कर दूसरी चल रही हमारी बस में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बस पलट गई. हादसे में 35 के करीब लोग घायल हुए हैं. इलाज के लिए हम लोगों को झज्जर लाया गया है.

यात्री की जुबानी, हादसे की कहानी: सड़क हादसे में घायल एक महिला यात्री ने बताया कि हमलोगों की बस अपने साइड में आराम से जा रही थी. इसी दौरान अचानक से दूसरे लेन से ट्रक ने डिवाइडर क्रॉस कर हमलोगों के बस में टक्कर मार दी. हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हैं. मेरा तो कंधा ही फैक्चर हो गया है.

