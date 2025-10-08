ETV Bharat / state

बीजापुर में बस और ट्रक की भिड़ंत, बरदेला मोड़ के पास हादसा, 12 से ज्यादा घायल

बीजापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है.जिसमें बरदेला मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी है.

Bus and truck collide
बीजापुर में बस और ट्रक की भिड़ंत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 6:57 PM IST

बीजापुर : बीजापुर में एनएच 63 पर जांगला बरदेला के बीच यात्री बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई.टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में बस में सवार एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कैसे हुआ हादसा ?: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जय भवानी यात्री बस बीजापुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी. बस में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ सफर कर रही थीं. जब बस जांगला थाना क्षेत्र के बरदेला मोड़ के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बस से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस सड़क किनारे पलटकर खाई में जा गिरी.टक्कर के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई. कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जबकि कुछ यात्री खिड़की और दरवाजे से बाहर आ गिरे.

ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन : हादसे की सूचना मिलते ही जांगला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला. उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र भेजा. प्रशासन की ओर से डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर रवाना की गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भैरमगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया. जहां उनका उपचार जारी है.

12 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना : अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल हुए यात्रियों की संख्या 12 से अधिक है, जिनमें चार महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं. कुछ यात्रियों को सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.कई घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं पुलिस ने हादसे की सूचना संबंधित परिजनों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है.

घायलों के इलाज के लिए जरुरी दिशा निर्देश : हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्वास्थ्य विभाग को घायलों के बेहतर इलाज के लिए जरूरी निर्देश दिए. जिला अस्पताल में घायलों की देखभाल के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है. वहीं हादसे में शामिल ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

तेज गति के कारण हादसा : ट्रक चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. घटना के बाद यात्रियों के परिजनों में दहशत का माहौल है. जैसे ही हादसे की खबर फैली, बीजापुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंचने लगे. घायल यात्रियों के परिजनों को प्रशासन द्वारा तत्काल सहायता मुहैया कराई जा रही है. पुलिस ने बस और ट्रक को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा. बाद में पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सड़क पर जाम हटाकर यातायात को बहाल किया गया.

ब्लैक स्पॉट माना जाता है बरदेला मोड़ : ग्रामीणों का कहना है कि ये क्षेत्र दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. बरदेला मोड़ पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते हैं. कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने की मांग भी की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. लोगों का कहना है कि यदि सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, तो इस तरह के बड़े हादसे को रोका जा सकता था.

