मोतिहारी : जयपुर से बिहार के मोतिहारी आ रही बस पलट गई. हादसे के बाद यात्रियों में चीखपुकार मच गई. दर्दनाक हादसे में लगभग 20 यात्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. हादसा कोटवा थाना क्षेत्र में हुआ.

मोतिहारी में बस पलटी : सूचना मिलते ही कोटवा थाना पुलिस, सदर एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे. तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया. जेसीबी मशीन की मदद से बस को उठाने का प्रयास किया गया. अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

हादसे में पलटी बस (ETV Bharat)

घायलों को भेजा गया अस्पताल : घायलों को एंबुलेंस से मोतिहारी सदर अस्पताल और नजदीकी अस्पतालों भेजा गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया है. फिलहाल सभी का इलाज जारी है.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी. अचानक ड्राइवर का संतुलन बस से बिगड़ गया और यह हादसा हो गया. बस पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

बस हादसे में घायल यात्री (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया सहयोग : घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया.

सड़क पर जाम और यातायात बहाल : हादसे के बाद एनएच-27 पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस ने बस को सड़क से हटाकर यातायात को बहाल करा दिया. मौके पर बचाव कार्य काफी देर तक चला. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

यात्रियों का जारी है इलाज (ETV Bharat)

"बस एक्सीडेंट में दो गर्भवती महिलाएं घायल हुई थीं. दोनों के बच्चों की स्थिति सुरक्षित है और गंभीर चोट नहीं लगी है. एक महिला के पैर के अंगूठे में चोट आई है. फिलहाल दोनों महिलाएं सुरक्षित और ठीक हैं."- डॉ. रेशमी

ये भी पढ़ें- बिहार के युवा जरा संभलकर! हर घंटे सड़क दुर्घटना में हो रही मौत, आपकी संख्या है सबसे ज्यादा