ETV Bharat / state

मोतिहारी में भीषण हादसा, जयपुर से आ रही बस पलटी, मची चीख-पुकार - MOTIHARI BUS ACCIDENT

मोतिहारी के कोटवा में जयपुर से आ रही बस पलट गई. हादसे में 20 यात्री घायल हो गए. पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया-

Etv Bharat
मोतिहारी में पलटी बस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 5:51 PM IST

2 Min Read

मोतिहारी : जयपुर से बिहार के मोतिहारी आ रही बस पलट गई. हादसे के बाद यात्रियों में चीखपुकार मच गई. दर्दनाक हादसे में लगभग 20 यात्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. हादसा कोटवा थाना क्षेत्र में हुआ.

मोतिहारी में बस पलटी : सूचना मिलते ही कोटवा थाना पुलिस, सदर एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे. तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया. जेसीबी मशीन की मदद से बस को उठाने का प्रयास किया गया. अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

हादसे में पलटी बस
हादसे में पलटी बस (ETV Bharat)

घायलों को भेजा गया अस्पताल : घायलों को एंबुलेंस से मोतिहारी सदर अस्पताल और नजदीकी अस्पतालों भेजा गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया है. फिलहाल सभी का इलाज जारी है.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी. अचानक ड्राइवर का संतुलन बस से बिगड़ गया और यह हादसा हो गया. बस पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

बस हादसे में घायल यात्री
बस हादसे में घायल यात्री (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया सहयोग : घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया.

सड़क पर जाम और यातायात बहाल : हादसे के बाद एनएच-27 पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस ने बस को सड़क से हटाकर यातायात को बहाल करा दिया. मौके पर बचाव कार्य काफी देर तक चला. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

ETV Bharat
यात्रियों का जारी है इलाज (ETV Bharat)

"बस एक्सीडेंट में दो गर्भवती महिलाएं घायल हुई थीं. दोनों के बच्चों की स्थिति सुरक्षित है और गंभीर चोट नहीं लगी है. एक महिला के पैर के अंगूठे में चोट आई है. फिलहाल दोनों महिलाएं सुरक्षित और ठीक हैं."- डॉ. रेशमी

ये भी पढ़ें- बिहार के युवा जरा संभलकर! हर घंटे सड़क दुर्घटना में हो रही मौत, आपकी संख्या है सबसे ज्यादा

मोतिहारी : जयपुर से बिहार के मोतिहारी आ रही बस पलट गई. हादसे के बाद यात्रियों में चीखपुकार मच गई. दर्दनाक हादसे में लगभग 20 यात्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों में दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. हादसा कोटवा थाना क्षेत्र में हुआ.

मोतिहारी में बस पलटी : सूचना मिलते ही कोटवा थाना पुलिस, सदर एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे. तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया. जेसीबी मशीन की मदद से बस को उठाने का प्रयास किया गया. अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

हादसे में पलटी बस
हादसे में पलटी बस (ETV Bharat)

घायलों को भेजा गया अस्पताल : घायलों को एंबुलेंस से मोतिहारी सदर अस्पताल और नजदीकी अस्पतालों भेजा गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया है. फिलहाल सभी का इलाज जारी है.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी. अचानक ड्राइवर का संतुलन बस से बिगड़ गया और यह हादसा हो गया. बस पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

बस हादसे में घायल यात्री
बस हादसे में घायल यात्री (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया सहयोग : घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया.

सड़क पर जाम और यातायात बहाल : हादसे के बाद एनएच-27 पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस ने बस को सड़क से हटाकर यातायात को बहाल करा दिया. मौके पर बचाव कार्य काफी देर तक चला. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

ETV Bharat
यात्रियों का जारी है इलाज (ETV Bharat)

"बस एक्सीडेंट में दो गर्भवती महिलाएं घायल हुई थीं. दोनों के बच्चों की स्थिति सुरक्षित है और गंभीर चोट नहीं लगी है. एक महिला के पैर के अंगूठे में चोट आई है. फिलहाल दोनों महिलाएं सुरक्षित और ठीक हैं."- डॉ. रेशमी

ये भी पढ़ें- बिहार के युवा जरा संभलकर! हर घंटे सड़क दुर्घटना में हो रही मौत, आपकी संख्या है सबसे ज्यादा

For All Latest Updates

TAGGED:

मोतिहारी में बस पलटीमोतिहारी में हादसाBUS ACCIDENT IN MOTIHARIBIHAR NEWSMOTIHARI BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.