लखनऊ में अनियंत्रित रोडवेज बस पलटी, कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुलिस टीम और स्थानीय लोग मिलकर बस के नीचे फंसे घायलों को निकालने में जुटे हैं, घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया जा रहा

अनियंत्रित रोडवेज बस पलटी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 8:11 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 8:17 PM IST

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित गोला कुआं के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई. बस के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया. फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

यह घटना काकोरी के गोला कुआं इलाके में हुई. पुलिस टीम और स्थानीय लोग मिलकर बस के नीचे फंसे घायलों को निकालने में जुटे हैं. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि हादसे की शिकार बस कैसरबाग डिपो की है. जिसका नंबर Up78ln1340 है और ये बस लखनऊ से हरदोई जा रही थी. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी मौके पर पहुंच रहे हैं.


खबर अपडेट की जा रही है...
