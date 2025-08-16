ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में बच्चों को ले जा रही बस के ड्राइवर को अचानक आया दौरा, मची चीख-पुकार - BUS ACCIDENT IN KURUKSHETRA

कुरुक्षेत्र में एक बस ड्राइवर को ड्राइव के दौरान मिर्गी का दौरा आया. हादसे के दौरान बस में 60 से अधिक बच्चे सवार थे.

bus accident in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में बस हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2025 at 12:49 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 1:10 PM IST

कुरुक्षेत्र: स्वतंत्रता दिवस के दिन देर शाम को कुरुक्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल, यहां एक प्राइवेट स्कूल की बस में 60 से ज्यादा सवार बच्चे खेल प्रतियोगिता से लौट रहे थे. इस दौरान अचानक कुरुक्षेत्र के 100 फूटा रोड पर बस के ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ गया. वो बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर गया. इसके बाद बस अनियंत्रित होकर गड्डे में में उतर गई. गनीमत रही कि इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है.

कुरुक्षेत्र में बस के ड्राइवर को अचानक आया मिर्गी का दौरा (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात: ये पूरी वारदात घटनास्थल के पास के एक दुकान की सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अचानक बस दुकान के पास आकर रुक गई और बच्चे बस से जल्दबाजी में उतर रहे हैं. मौके पर मौजूद लोगों की मानें तो अचानक बस के ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया. इस दौरान बस का आगे का हिस्सा खदान में उतर गया.

bus accident in Kurukshetra
बस हादसा के बाद का दृश्य (ETV Bharat)

मौके पर मची चीख पुकार: बस में सवार बच्चों के मुताबिक वे सभी कुरुक्षेत्र में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में फरीदाबाद और अंबाला के करीब 60 खिलाड़ी बस से जाट धर्मशाला जा रहे थे. जब यह हादसा हुआ तो कुछ बच्चे बस से नीचे उतर गए और कुछ चीख पुकार करने लगे. जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर दो छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनको भी बचा लिया गया.

bus accident in Kurukshetra
हादसे के बाद मची चीख पुकार (ETV Bharat)

ड्राइवर को पहुंचाया गया अस्पताल: इस घटना के बाद डायल 112 की टीम को घटना की सूचना दी गई. सूचना के बाद मौके पर एंबुलेंस को बुलाया गया, जिसमें ड्राइवर को अस्पताल में ले जाया गया. उसका इलाज करवाया गया.

बस में अधिक बच्चे थे सवार!: इस पूरे मामले में मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और समाज सेवी सुनील राणा ने कहा कि बस में ज्यादा बच्चे सवार थे. प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए. ताकि भविष्य में इस तरह के हादसा न हो.

