कुरुक्षेत्र: स्वतंत्रता दिवस के दिन देर शाम को कुरुक्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल, यहां एक प्राइवेट स्कूल की बस में 60 से ज्यादा सवार बच्चे खेल प्रतियोगिता से लौट रहे थे. इस दौरान अचानक कुरुक्षेत्र के 100 फूटा रोड पर बस के ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ गया. वो बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर गया. इसके बाद बस अनियंत्रित होकर गड्डे में में उतर गई. गनीमत रही कि इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है.

सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात: ये पूरी वारदात घटनास्थल के पास के एक दुकान की सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अचानक बस दुकान के पास आकर रुक गई और बच्चे बस से जल्दबाजी में उतर रहे हैं. मौके पर मौजूद लोगों की मानें तो अचानक बस के ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया. इस दौरान बस का आगे का हिस्सा खदान में उतर गया.

मौके पर मची चीख पुकार: बस में सवार बच्चों के मुताबिक वे सभी कुरुक्षेत्र में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में फरीदाबाद और अंबाला के करीब 60 खिलाड़ी बस से जाट धर्मशाला जा रहे थे. जब यह हादसा हुआ तो कुछ बच्चे बस से नीचे उतर गए और कुछ चीख पुकार करने लगे. जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर दो छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनको भी बचा लिया गया.

ड्राइवर को पहुंचाया गया अस्पताल: इस घटना के बाद डायल 112 की टीम को घटना की सूचना दी गई. सूचना के बाद मौके पर एंबुलेंस को बुलाया गया, जिसमें ड्राइवर को अस्पताल में ले जाया गया. उसका इलाज करवाया गया.

बस में अधिक बच्चे थे सवार!: इस पूरे मामले में मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और समाज सेवी सुनील राणा ने कहा कि बस में ज्यादा बच्चे सवार थे. प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए. ताकि भविष्य में इस तरह के हादसा न हो.

