फरीदाबाद में युवक की जली हुई लाश मिली, 10 सितंबर से था लापता

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में 10 दिनों से लापता चल रहे 32 वर्षीय युवक का शव मिला है. यह मामला बहराम पट्टी गांव का है. शव गांव के ही एक खाली प्लॉट में जली हुई अवस्था में पड़ा था. शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

10 सितंबर से था लापता: मृतक इरफान के भाई इरशाद ने बताया कि "10 सितंबर की सुबह इरफान अपने गांव के ही एक युवक के साथ बाइक पर बैठकर पाली गांव में ड्यूटी के लिए निकला था. उस दिन वह कंपनी पहुंचा ही नहीं. उसी दिन से वह लापता था. परिवार वालों ने लगातार उसकी तलाश की, कंपनी में भी पूछताछ की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार 14 सितंबर को परिजनों ने धौज थाना जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई."

छोटे बच्चे ने देखी लाश: इरशाद ने बताया कि "20 सितंबर को गांव के ही एक छोटे बच्चे ने पतंग लूटने के दौरान प्लॉट में जली हुई लाश देखी. उसने गांववालों को बताया और फिर सूचना पुलिस तक पहुंची. जब पुलिस ने शव की पहचान करवाई तो वह इरफान का ही निकला. इरशाद ने आरोप लगाया कि इरफान को पहले गायब किया गया, फिर हत्या कर उसकी लाश को जलाकर गांव में फेंका गया है. वारदात में एक नहीं बल्कि 3-4 लोग शामिल हो सकते हैं."