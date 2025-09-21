ETV Bharat / state

फरीदाबाद में युवक की जली हुई लाश मिली, 10 सितंबर से था लापता

फरीदाबाद में शनिवार रात कई दिनों से लापता एक युवक की जली हुई लाश एक खाली प्लॉट में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया.

Murder In Faridabad
मृतक इरफान और जांच करते पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में 10 दिनों से लापता चल रहे 32 वर्षीय युवक का शव मिला है. यह मामला बहराम पट्टी गांव का है. शव गांव के ही एक खाली प्लॉट में जली हुई अवस्था में पड़ा था. शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

10 सितंबर से था लापता: मृतक इरफान के भाई इरशाद ने बताया कि "10 सितंबर की सुबह इरफान अपने गांव के ही एक युवक के साथ बाइक पर बैठकर पाली गांव में ड्यूटी के लिए निकला था. उस दिन वह कंपनी पहुंचा ही नहीं. उसी दिन से वह लापता था. परिवार वालों ने लगातार उसकी तलाश की, कंपनी में भी पूछताछ की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार 14 सितंबर को परिजनों ने धौज थाना जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई."

छोटे बच्चे ने देखी लाश: इरशाद ने बताया कि "20 सितंबर को गांव के ही एक छोटे बच्चे ने पतंग लूटने के दौरान प्लॉट में जली हुई लाश देखी. उसने गांववालों को बताया और फिर सूचना पुलिस तक पहुंची. जब पुलिस ने शव की पहचान करवाई तो वह इरफान का ही निकला. इरशाद ने आरोप लगाया कि इरफान को पहले गायब किया गया, फिर हत्या कर उसकी लाश को जलाकर गांव में फेंका गया है. वारदात में एक नहीं बल्कि 3-4 लोग शामिल हो सकते हैं."

हत्यारों को कड़ी सजा मिले: उन्होंने बताया कि "मृतक इरफान घर का बड़ा बेटा था. उसका डेढ़ साल का बच्चा है और पत्नी खुशबू तीन महीने की गर्भवती है." इरशाद ने मांग की कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.

मृतक की पत्नी ने बताया 10 सितंबर की कहानी: इरफान की पत्नी खुशबू ने बताया कि "10 सितंबर की सुबह पति घर से खाना खाकर और अपना टिफिन लेकर ड्यूटी के लिए निकले थे. वह रोजाना गांव के ही एक व्यक्ति की बाइक से कंपनी जाते और शाम को ऑटो से लौटते थे. उसी दिन से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया और तलाश के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिली."

क्या बोले पुलिस अधिकारी: धौज थाना पुलिस के एएसआई तेजवीर ने बताया कि "शव 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और जली हुई अवस्था में मिला है. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लगता है. फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण और वारदात का समय स्पष्ट हो पाएगा."

