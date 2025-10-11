ETV Bharat / state

मेरठ में श्मशान घाट पर जलती चिता से छेड़छाड़, दो को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, तांत्रिक क्रिया की आशंका

मेरठ : मुंडाली थाना क्षेत्र में श्मशान घाट में जलती चिता से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. तांत्रिक क्रिया के शक में ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़ा है. दोनों की पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

शमशान घाट में से पकड़े गये दोनों आरोपी मुंडाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. एक की पहचान बलजीत के रूप में हुई है, जबकि दूसरे शख्स का नाम इमरान है. एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने जलती चिता से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

अंतिम संस्कार के बाद सभी चले गए घर : मामला शुक्रवार देर रात का है. दरअसल, मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव में गजेंद्र की दो दिन पहले हत्या की गई थी. शव का पोस्टमॉर्टम होने के बाद शुक्रवार को परिजनों ने अजराड़ा गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया था. सभी लोग और ग्रामीण अपने-अपने घर चले गये.

ग्रामीणों ने फोन कर अन्य लोगों को बुलाया : आधी रात के बाद गांव के कुछ लोग गन्ने की फसल की सिंचाई करने के बाद घर लौट रहे थे. इस बीच उन्हें श्मशान घाट में किसी के होने का अंदेशा हुआ. इस पर ग्रामीणों ने फोन कर गांव के अन्य लोगों को बुला लिया. गजेंद्र के परिजनों को भी सूचना दी.