धू धू कर जल गयी शिक्षा पदाधिकारी की स्कॉर्पियो, आप भी हो जाएं सावधान नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे - BURNING CAR

कटिहार में बर्निंग कार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 6, 2025 at 10:10 AM IST | Updated : April 6, 2025 at 10:20 AM IST 3 Min Read

कटिहार: बिहार के कटिहार में कार में आग लगने की घटना सामने आयी है. बर्निंग कार का वीडियो भी सामने आयी है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे खड़ी स्कॉर्पियो धू-धूकर जल गयी. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला है. पार्किंग में खड़ी थी कार: यह घटना सहायक थाना क्षेत्र के मिरचाईबाड़ी इलाके की बतायी जा रही है. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पार्किंग में खड़ी थी. इसी दौरान उसमें अचानकर आग लग गयी. गाड़ी शिक्षा विभाग के डीपीओ ( स्थापना ) की रविन्द्र कुमार की बतायी जाती है. कटिहार में बर्निंग कार (ETV Bharat) देखते ही देखते लगी आग: बताया जाता हैं कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और देखते ही देखते आग लग गयी. जबतक लोग कुछ समझ पाते या मदद के लिए दौड़ते तब तक आग की लपटें पूरे गाड़ी को अपने आगोश में ले लिया. पूरा स्कॉर्पियो जलकर खाक में तब्दील हो गया. बुरी तरह लगी आग: चश्मदीद मनोज ने बताया कि जिस जगह आग लगी हैं उसके आसपास घर भी है. आग फैल सकती थी लेकिन गनीमत रही कि हालात बिगड़ने से पहले काबू में आ गया. फायर बिग्रेड की गाड़ी को मौके पर बुलाकर आग बझायी गयी. हालांकि गाड़ी बुरी तरह जल गयी है. "पूरे मामले की खबर मिली है. घटना क्यों और कैसे हुई इसका अब तक पता नहीं चल पाया है. फिलहाल आग पर फायर बिग्रेड की मदद से काबू पा लिया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं." -अभिजीत कुमार सिंह, कटिहार एसडीपीओ, सदर 1

क्यों लगती है आग: आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटना सामने आती रहती है. कभी खड़ी कारण फिर चलती कार में आग लग जाती है. कई बार तो जानमान का भी नुकसान हुआ है. इसके कई कारण बताए गए हैं. आग लगने के कारण: आग लगने के कारण ईंधन प्रणाली में रिसाव, शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी या फिर इंजन ज्यादा गर्म होना आग लगने के कारण हो सकते हैं. कटिहार में हुए हादसे का कारण ज्यादा देर धूप में खड़ा होना बताया जा रहा है. धूप में गाड़ी खड़ी ना करें: एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कार चलकर आयी है और उसे सीधी धूप में लगा देते हैं तो इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इंजन और अन्य कंपोनेंट्स गर्म होने के कारण इस तरह की घटना हो सकती है. कैसे बचाएं: गर्मी के दिनों में कार की देखभाल करें. धूप में गाड़ी खड़ा करने से बचे. इसके साथ गाड़ी की नियमित रख-रखाव मेंटेनेंट से दौरान मैकेनिक से इसके कमजोर पार्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और समय रहते उसे बदल सकते हैं. ऐसे रहे सुरक्षित: एक्सपर्ट का मानना है कि गाड़ी को धूप में रखते हैं तो गेट का कांच खोलकर रखे. गाड़ी में कभी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखे. आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करें. यह भी पढ़ें: बिहार में बड़ा हादसा टला, धू-धूकर कर जल गयी सरकारी बस, देखें भयानक वीडियो

