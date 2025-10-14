बुरहानपुर में बुजुर्ग महिला का देहदान, मध्य प्रदेश सरकार से मिला गार्ड ऑफ ऑनर
बुरहानपुर में 94 वर्षीय महिला ने देहदान कर समाज को किया प्रेरित, मोहन यादव सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया सम्मानित.
बुरहानपुर: इंदिरा कॉलोनी निवासी आशा देवी जैन (94) ने अपनी मृत्यु के बाद भी मानवता की ऐसी मिसाल कायम की, जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई. उन्होंने अपने शरीर को मेडिकल रिसर्च और नेत्र दान करने का फैसला लिया था. सोमवार को आशा देवी जैन के निधन के बाद उनके पोते ललित जैन ने स्थानीय बोरले हॉस्पिटल में उनकी आंखें दान की है और पार्थिव शरीर को खंडवा मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया. जैन परिवार के इस फैसले पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया.
पोते ने रखा दादी का मान
आशा देवी जैन ने सामाजिक बदलाव की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने पूरी कॉलोनी को प्रेरित किया. आशा देवी की मृत्यु इच्छा के अनुसार ललित जैन ने स्थानीय बोरले हॉस्पिटल में उनकी आंखें दान की है. बोरले हॉस्पिटल से आंख को इंदौर के अस्पताल में पहुंचाया जाएगा. ललित जैन बताया कि "उनकी दादी देवी की ये आंखें अब दो लोगों की जिंदगी में रोशनी बनकर उनका भविष्य बदल सकती है, उनके शरीर से कई जिंदगियां आगे बढ़ेगी."
मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया शरीर
जैन परिवार के इस अच्छे कार्य को सम्मानित करते हुए राज्य सरकार द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया. सोमवार देर शाम आशा देवी का पार्थिव शरीर भी खंडवा मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया. जहां यह शरीर मेडिकल स्टूडेंट्स के शोध और अध्ययन में इस्तेमाल किया जाएगा. इससे कई मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर बनकर अपना भविष्य संवारेंगे.
गॉड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित
डॉ. शिव भानु सोलंकी ने बताया कि "परिवार ने सराहनीय कदम उठाया है, यह कोई साधारण निर्णय नहीं है, दुनिया में लाखों में एक परिवार ऐसा होता है, जो इस तरह का साहसिक कदम उठाता है. उन्होंने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया है. इससे लोगों में सामाजिक बदलाव आएगा."
इंजीनियर नितिन बरडिया ने बताया कि "बुरहानपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में देहदान की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते खंडवा मेडिकल कॉलेज में देहदान किया जाता है. जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि कोई यदि देहदान का निर्णय लेता है, तो स्थानीय कॉलेज में देहदान किया जा सके."