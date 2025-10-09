ETV Bharat / state

बुरहानपुर में शव से छेड़छाड़, महिला को घसीटकर ले गया युवक, डेढ़ साल बाद CCTV ने खोला राज

बुरहानपुर में अस्पताल में महिला के शव से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना. 18 महीने के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार.

बुरहानपुर में महिला के शव से छेड़छाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:25 AM IST

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है. डेढ़ साल पहले एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी, इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया था. जहां देर शाम होने के चलते उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था. शव रातभर स्ट्रेचर पर रखा था.

इसी दौरान महिला के शव के साथ एक युवक ने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया था. साथ ही शव को अमानवीय तरीके से घसीटकर ले गया था. डेढ़ साल बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

18 महीने के बाद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

करीब डेढ़ साल पहले महिला के शव से छेड़छाड़
18 अप्रैल 2024 के इस वीडियो में एक अज्ञात युवक पोस्टमार्टम के इंतजार में रखे गए महिला के शव के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामलें में प्रभारी बीएमओ डॉ. आद्या डावर ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और अज्ञात युवक के खिलाफ खकनार थाने में शिकायत की. इसके बाद देर रात खकनार थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.

मरीज के लिए टिफिन लाया था आरोपी युवक
जानकारी के मुताबिक, खकनार पुलिस ने उस दिनांक को अस्पताल में भर्ती मरीजों और आने-जाने वालों का रिकॉर्ड खंगाला. जिसके बाद आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिल गई. आरोपी युवक किसी मरीज के लिए टिफिन लेकर अस्पताल आया था, लेकिन महिला शव को देखकर उसने यह घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी हरकत के पीछे उसका क्या मकसद था.

18 महीने क्यों दबाकर रखा मामला?
घटना के बाद जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. वहीं यह मामला अब सवाल खड़ा करता है कि अगर वीडियो इतना पुराना था, तो 18 महीने तक इसे दबाकर रखने के पीछे आखिर क्या मंशा थी. इस पूरे मामले में अब कलेक्टर हर्ष सिंह ने एडीएम वीर सिंह चौहान, एएसपी अंतरसिंह कनेश और सीएमएचओ डॉ आरके वर्मा की तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है. कमेटी को पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार
मामले में बुरहानपुर एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया कि, अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर हमने जांच कराई. जांच के बाद हमने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. 17 अप्रैल 2024 को करंट लगने से महिला की मौत हो गई थी. 18 अप्रैल को पोस्टमार्टम के लिए रखे शव के साथ युवक ने छेड़छाड़ की थी.''

