बुरहानपुर : अगर इंसान में दृढ़ इच्छाशक्ति है, अपने कार्य के प्रति लगन, समर्पण और जज्बा है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती. यहां तक कि शारीरिक बाधा भी उसकी राह में बाधा नहीं बन सकती. शिक्षक दिवस पर आज हम आपको ऐसे विशेष शिक्षक से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो देख नहीं सकते. दृष्टि की बाधा भी उन्हें अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोक पाती. वह सामान्य शिक्षक की तरह ही बच्चों की क्लास लेते हैं. अपने तरीके से उन्होंने पढ़ाने का खास तरीका ईजाद किया है. बच्चों भी अपने गुरुजी के पढ़ाने के अंदाज से खुश हैं.

27 साल से अनवरत बच्चों की क्लास ले रहे शिक्षक रामलाल

दरअसल, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, यह बुरहानपुर जिले के फतेपुर गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले दृष्टिबाधित शिक्षक रामलाल भिलावेकर से बेहतर कोई नहीं बता सकता. भले ही वे 4 साल की उम्र से ही आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन अपनी अंतरात्मा की शक्ति और अटूट जज़्बे से वे पिछले 27 सालों में हजारों विद्यार्थियों के जीवन को रोशन कर चुके हैं. हजारों विद्यार्थी इनसे शिक्षा हासिल कर आज अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं.

दृष्टिबाधित शिक्षक रामलाल भिलावेकर बच्चों को पढ़ाते हुए (ETV BHARAT)

दृष्टि बाधा को रोड़ा नहीं बनने दिया

शिक्षक रामलाल भिलावेकर का सफर जारी है. विद्यार्थी उनसे पढ़कर काफी खुश हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने की कला सामान्य शिक्षक से अलग है. वह खुद तो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य को आसमां की राह दिखाते हैं. खास बात यह है कि दृष्टि बाधा को शिक्षक रामलाल ने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने कड़े परिश्रम से मुकाम हासिल किया और सरकारी शिक्षक बने.

4 साल की उम्र से आंखों की रोशनी गायब

शिक्षक रामलाल भिलावेकर बताते हैं “4 साल की उम्र से ही दिखाई नहीं देता था, जिसके चलते उनके माता-पिता चिंतित हो गए थे, लेकिन वह हताश नहीं हुए. उन्होंने अपनी कमजोरी को शिक्षा से परास्त किया. लगातार पढ़ाई जारी रखी. परिणामस्वरूप 1998 में बतौर शिक्षक नौकरी मिली. शुरुआती दौर में आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के परतकुंडिया गांव में सेवाएं दी. इसके बाद उन्हें फतेपुर गांव की प्राथमिक स्कूल में स्थानांतरित किया गया."

दृष्टिबाधित शिक्षक रामलाल भिलावेकर का पढ़ाने का तरीका (ETV BHARAT)

ब्रेललिपि की वर्णमालाओं से मदद मिली

शिक्षक रामलाल भिलावेकर बताते हैं "शुरुआती दिनों में पढ़ाने में कठिनाइयां जरूर आईं, लेकिन ब्रेललिपि की वर्णमालाओं के सहारे वे बच्चों को पढ़ाने लगे. अब सरकार ने उन्हें ब्रेल लिपि की किताबें उपलब्ध कराई हैं. इससे विद्यार्थियों को पढ़ाना और भी आसान हो गया है. उनके पढ़ाए विद्यार्थी आज उच्च शिक्षा हासिल कर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

बुरहानपुर जिले के फतेपुर गांव का शासकीय प्राथमिक स्कूल (ETV BHARAT)

शिक्षक रामलाल ने ब्रेललिपि के सहारे शिक्षा पूरी की

शिक्षक रामलाल भिलावेकर कहते हैं “मैंने अपनी पढ़ाई ब्रेललिपि के सहारे की. हायरसेकंडरी के बाद डीएड किया. इसके बाद शिक्षक बन गए. मेरी योग्यता के आगे मेरी शारीरिक कमजोरी हार गई, शिक्षा ही मेरा संबल है और बच्चों को पढ़ाना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी.” वाकई शिक्षक रामलाल को देखकर यह संदेश मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर मन में लगन और आत्मविश्वास हो तो कोई भी कमी इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती.