बुरहानपुर करोली घाट में विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे ट्रक पलटने से 1 की मौत कई घायल

घटना की सूचना मिलने के बाद कुछ देरी से मौके पर दो डायल 112 वाहन पहुंचे. डायल 112 की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, वही शाहपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हैं.

बुरहानपुर : शाहपुर थाना क्षेत्र के जसोंदी गांव में करोली घाट के पास दर्दनाक हादसा हुआ है. शनिवार को देवी विसर्जन के बाद लौटते समय यहां डीजे वाहन पलट गया, इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे के बाद अफरातफरी का माहौल बन गया और चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

एमपी-महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा है गांव

शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जसोंदी गांव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है. यहां जलगांव जामोद रोड पर करोली घाट पर डीजे बैंड वाहन पलट गया. हादसे में 12 से ज्यादा युवक घायल हो गए, जबकी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. सभी घायलों को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया. जानकारी के अनुसार यह सभी युवक जिले के दापोरा और बोरसल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती (Etv Bharat)

विसर्जन में डीजे बजाने पहुंचे थे युवक

गौरतलब है कि सभी युवक दुर्गा विसर्जन के चलते महाराष्ट्र में डीजे बैंड बजाने गए थे, जो सड़क हादसे का शिकार हो गए. हादसें के बाद अफरा-तफरी मच गई. डायल 112 में पदस्थ आरक्षक जितेंद्र डांगोड़े ने बताया, '' हमें हादसे की सूचना मिली, घटना स्थल पर पहुंचे तो सभी घायल सड़क पर पड़े थे. संभवतः वाहन के ब्रेक फैल होने के कारण ये हादसा हुआ है, अन्य डायल 112 वाहन ने सभी घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.''

जिस जगह ये हादसा हुआ वहां रोड की स्थिति बेहद खराब है. ऐसा माना जा रहा है कि खराब रोड में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ये घटना घटी है. फिलहाल शाहपुर थाना पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. वहीं, मृतक की फिलहाल पहचान सामने नहीं आई है.