बुरहानपुर: जिले में दस दिवसीय गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिले भर में विभिन्न गणेश पंडालों में मनमोहक झाकियां सजाई गई हैं. भक्त गणपति बप्पा की भक्ति में लीन हो गए हैं, ऐसे में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. इस बीच शहर के मालीवाडा क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले गणेश मंडल के सदस्यों ने जल, जंगल जमीन बचाओ की थीम पर आधार झांकी सजाई है. दरअसल, प्राकृति का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है.

गणेश जी ने वानर को बैठाया गोद में

दर्शकों के प्रवेश द्वार को पूरे हरे रंग से तैयार किया गया, प्रवेश मार्ग पर हरे भरे पौधे लगाए गए हैं. गणेश पंडाल में चारों तरफ असली हरी घास उगाई गई है. प्रतिमा में भगवान गणेश जी वानर को गोद में लिए बैठे हैं और प्रतिमा के पास मोर बैठा है. साथ ही आसमान में पंछी उड़ रहे हैं. इस झांकी के माध्यम से जल जंगल जमीन और वन्यजीवों को संरक्षण का संदेश दिया गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

बुरहानपुर में अनोखा गणेश पंडाल (ETV Bharat)

बता दें कि, अंधाधुंध कटाई से जंगलों का विनाश हुआ है, इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है. जंगलों से जानवर पलायन कर रहे हैं. कटाई से भूमिगत जलस्तर पर भी गहरा असर पड़ा है. साथ ही ऑक्सीजन की कमी महसूस होती हैं. इस समस्या को देखते हुए मालीवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले गणेश मंडल ने ऑक्सीजन 2.0 की थीम पर झांकी बनाई है.

इस झांकी में मुख्य प्रवेश से लेकर गणेशजी की प्रतिमा हरियाली से घिरी हुई है. सदस्यों ने आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से जागरूकता का बीड़ा उठाया है. उन्होंने मनमोहक थीम तैयार की है, इस थीम को देखकर लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ रही हैं.

जल है तो जीवन है

महात्मा ज्योतिबा फुले गणेश मंडल के सदस्य निलेश महाजन ने बताया, ''मालीवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले गणेश मंडल ने जल जंगल जमीन के संरक्षण का संदेश दिया है. उन्होंने महत्व दर्शाते हुए दर्शकों से अपील की है कि, जल है तो जीवन है, लेकिन आज हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके चलते जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, इससे जल संकट गहराता है. यदि समय रहते जागरूकता नहीं आई तो स्थिति विकराल रूप धारण कर सकती हैं.''

जंगलों की अंधाधुंध कटाई, रोक लगाना जरूरी

इसी तरह जंगल न सिर्फ मानव, बल्कि जंगली जानवरों के जीवन के लिए अतिमहत्वपूर्ण हैं. यही वजह है कि जंगल हमारे पर्यावरण की सांसें हैं, ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं. जंगल जीव-जंतुओं और जानवरों का घर है. लेकिन लोग लालच में अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं. इससे जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है. कटाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है. हमारे देश को कृषि प्रधान कहा जाता है, मुख्य रूप से खेती किसानी के लिए जमीन की महत्वपूर्ण भूमिका है. यही वजह है कि खेती न सिर्फ मानव जीवन की, बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव है. लेकिन भूमाफिया इसे भी कंक्रीट में बदलते जा रहे हैं, इससे खेती का रकबा घट रहा है, उपज में कमी आई है.