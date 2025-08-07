बुरहानपुर: जिले सहित पूरे प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं. दरअसल, इन अधिकारियों को सरकार ने दो भागों में बांट दिया है. इन्हें न्यायिक और गैर न्यायिक काम दिए गए हैं, जो अब इन अधिकारियों को नागवार गुजर रहा है. इस आदेश के विरोध में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है. यहां तक की उन्होंने अपनी गाड़ियां भी नजीर शाखा को सौंप दी हैं. वहीं, तहसीलदारों ने अपनी डिजिटल हस्ताक्षर भी नजीर को सौंप दिए हैं. जिससे राजस्व विभाग के सभी कार्य प्रभावित होंगे.

कलेक्ट्रेट में घास काटते दिखे तहसीलदार और नायब तहसीलदार

जिले के 3 तहसीलदार सहित एक दर्जन से अधिक नायब तहसीलदारों ने विरोध का अजीबोगरीब तरीका अपनाया है. उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गार्डन में घास काटकर अपना विरोध जताया है. बता दें कि, बुरहानपुर में भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं. ज्ञात हो कि, जिले में तीन तहसीलदार और 11 नायब तहसीलदार पदस्थ हैं, लेकिन हाल ही में सभी को दो भागों में विभाजित किया है. उन्हें न्यायिक और गैर न्यायिक काम सौंपे गए हैं.

विरोध में घास काटते दिखे तहसीलदार और नायब तहसीलदार (ETV Bharat)

तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया, ''दो भागों में बांटने से राजस्व के काम प्रभावित हो रहे हैं. इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने अपने-अपने डिजिटल सिग्नेचर सहित गाड़ियां भी नजीर शाखा में सौंप दी हैं. साथ ही आज से सभी कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं.

अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घास काटकर जताया विरोध (ETV Bharat)

उनका कहना है कि, ''सरकार की नीति सरासर गलत है, जिसके चलते सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं. उनका मानना है कि जिले में होने वाले नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन यह अन्य छोटी-मोटी गतिविधियां जो तहसीलदारों द्वारा संपन्न होती थी, वह आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई हैं.

गुना में पटवारियों का विरोध प्रदर्शन

गुना जिले में अभी तक आम नागरिक ही अपनी समस्याओं को लेकर अपना विरोध दिखाते हुए नजर आ रहे थे. लेकिन अब मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले राजस्व अधिकारी संघ ने भी अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया है. जिसके कारण तहसील में अपने काम को लेकर शहर एवं दूरदराज क्षेत्रों से आए आमजनों के कार्य को प्रभावित होते देखा गया.

अधिकारियों को पटवारियों का मिला साथ

गुना जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने जिला कलेक्ट्रेट में अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है, जिसकी वजह है राजस्व विभाग में नए कार्यों का विभाजन. जिसमें तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्यों में बांट दिया गया, जिससे सभी में नाराजगी देखने मिली. इस विरोध को फिलहाल अनिश्चितकालीन तक करने का मन बनाया है. फिलहाल आज गुरुवार को पहला ही दिन है. अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विरोध करता देख पटवारियों ने भी अपना फर्ज निभाया और वो भी उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हो गए हैं.

इस संबंध में बमोरी तहसीलदार ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार संवर्ग है उसे न्यायालयीन और गैर न्यायालीन में विभाजन करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में हमारे राजस्व अधिकारी संघ ने मंगलवार को ज्ञापन दिया था. जब तक सरकार नीति के मामले में स्पष्ट नहीं करती तब तक हम शांति पूर्ण तरीके से विरोध करते रहेंगे.''