ETV Bharat / state

बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का कहर, रोजाना दर्जनों लोग बन रहे शिकार, शहर में भय का माहौल

इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी डॉग बाइट्स के मामलें बढ़ते जा रहे हैं. बावजूद इसके नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. अब स्थानीय लोगों ने नगर निगम से कुत्तों को पकड़ कर उसकी नसबंदी कराने की मुहिम शुरू करने की मांग की है, ताकि आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा मिल सकें.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. लंबे समय से कुत्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. आलम यह है कि कुत्ते राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला कर रहे हैं. रोजाना जिला अस्पताल से डॉग बाइट्स के एक दर्जन से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. यहां यह आंकड़ा कभी-कभी बढ़कर 25 से 30 तक पहुंच जाता है.

जिला अस्पताल के सहायक प्रबंधक धीरज चौहान ने दी जानकारी (ETV Bharat)

नगर निगम पर लगे गंभीर आरोप

खासकर शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्ते बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं को निशाना बना रहे हैं. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि "नगर निगम की उदासीनता के चलते आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है. नगर निगम ने कुत्तों की नसबंदी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और न ही इन्हें पकड़ने के लिए कोई नियमित अभियान चलाया जा रहा है."

बुरहानपुर में रोजान दर्जनों लोग रहो रहे डॉग बाइट के शिकार (ETV Bharat)

छोटे-छोटे बच्चों को बना रहे निशाना

स्थानीय लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि "वे कई बार नगर निगम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. गली मोहल्लों में आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूमते नजर आते हैं, यही वजह है कि सुबह के समय बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए माता-पिता को साथ जाना पड़ रहा है, ताकि बच्चों को आवारा कुत्तों के आतंक से बचाया जा सके. बीते 3 महीनों में कुत्तों ने ज्यादातर बच्चों को निशाना बनाया है. इसमें अधिकतर 3 से 12 साल के बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा ये महिलाओं को भी शिकार बना चुके हैं."

गोकुल खंडारे ने बताया कि "सुबह के समय मॉर्निंग वॉक हो या देर रात घर लौटना, ये आवारा कुत्ते झुंड बनाकर लोगों और वाहनों के पीछे दौड़ लगाते हैं. इससे लोग खासे परेशान हो गए हैं. जिला अस्पताल में डॉग बाइट्स के रोजाना 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं. जबकि निजी अस्पतालों में यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है."