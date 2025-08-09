बुरहानपुर: केरल में बनी फिल्म का मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में सकारात्मक असर दिख रहा है. दरअसल, बैकबेंचर्स यानी पिछली सीटों पर बैठने वाले छात्रों की समस्याओं पर बनी केरल की फिल्म 'स्थानार्थी श्रीकुट्टन' से सीख लेकर स्कूल में एक बदलाव करने का प्रयास किया गया है. जिसके लिए फिल्म के अनुसार डोंगरगांव के हाई स्कूल में बैठने की पारंपरिक तरीके को छोड़ सेमी-सर्कल यानी अर्धवृत्ताकार बैठक व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया है.

10वीं के बच्चों ने शुरू किया U शेप में बैठना

सेमी सर्कल यानी अंग्रेजी के अक्षर यू (U) के शेप में बैठने की शुरुआत 10 वीं कक्षा के बच्चों ने की. जहां इसके बेहद उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. कक्षा में सभी छात्रों की भागीदारी बढ़ी है. विशेष रूप से वे छात्र जो पिछली सीटों पर बैठकर खुद को उपेक्षित महसूस करते थे, अब वे शिक्षकों के आई कांटेक्ट में बने रहते हैं.

बुरहानपुर के स्कूल में बैकबेंचर्स में भी हो रहा समान ग्रोथ (ETV Bharat)

इस नवाचार की पहल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य जगदीश पाटिल ने की. उन्होंने बताया कि "फिल्म और केरल सरकार के फैसले की खबर पढ़ने के बाद यह विचार आया कि क्यों न अपने स्कूल में भी इसे आजमाया जाए. जब अपने सहकर्मी शिक्षकों से इस व्यवस्था को लेकर चर्चा की तो सभी ने इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार किया."

प्रदेश के लिए बना मिसाल

मध्य प्रदेश में शासकीय हाईस्कूल डोंगरगांव, इकलौता सेमी-सर्कल बैठक व्यवस्था वाला स्कूल बनकर उभरा है, जो मध्य प्रदेश के लिए मिसाल बन गया है. फिल्म स्थानार्थी श्रीकुट्टन से प्रेरणा लेते हुए यह प्रदेश का पहला अर्धवृत्ताकार बैठक व्यवस्था वाला सरकारी स्कूल बनने का गौरव प्राप्त किया है. इसके साथ ही आने वाले समय में प्रदेश के अन्य स्कूलों में भी यह व्यवस्था देखने को मिल सकता है.

9वीं के छात्रों ने भी की इसी व्यवस्था की मांग

इस नई प्रणाली से उत्साहित होकर शासकीय हाईस्कूल डोंगरगांव के 9 वीं कक्षा के छात्रों ने भी इसी व्यवस्था की मांग की. बताया गया कि धीरे-धीरे यह व्यवस्था पूरे स्कूल में लागू की जाएगी. इसके साथ ही जिले के अन्य स्कूलों के शिक्षक भी इस स्कूल में आकर इस व्यवस्था को देख रहे हैं और इसे अपनी-अपनी संस्थाओं में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं. फिलहाल लालबाग, असीरगढ़ सहित चांदनी गांव की स्कूलों में भी इस व्यवस्था को आजमाने की बात हो रही है.

दूर हो रही है बच्चों की झिझक

अब बच्चों को गोल घेरा बनाकर कक्षा में बैठाया जा रहा है. इस बदलाव से छात्रों और शिक्षकों दोनों में नया उत्साह देखा जा रहा है. 10 वीं के छात्रों का कहना है कि पहले हमेशा पीछे बैठते थे तो शिक्षक की बातें ठीक से समझ नहीं पाते थे. लेकिन अब सभी बच्चे एक समान दूरी पर होते हैं और सबको आवाजें भी साफ सुनाई देती है. छात्र दिनेश पवार ने कहा कि "अब हमें जवाब देने और सवाल पूछने में कोई झिझक नहीं होती है, क्योंकि अब हम पीछे नहीं बल्कि शिक्षक के सामने बैठे होते है."

बैकबेंचर्स में भी हो रही समान ग्रोथ

शिक्षक शांताराम निंभोरे बताते हैं कि "अब सभी छात्रों पर एक साथ ध्यान देने में आसानी होती है. इससे कक्षा में जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़े रहते थे या बैकबेंचर्स थे उन बच्चों की भी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है." प्रभारी प्राचार्य जगदीश पाटिल ने बताया कि "यह केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि एक सोच है, सभी को साथ लेकर चलने की."