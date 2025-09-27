ETV Bharat / state

बुरहानपुर में स्कूल बंद करने की अजीब वजह, किसी को समझ नहीं आया लॉजिक

शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी के चलते बुरहानपुर में बंद हुआ प्राइमरी स्कूल, गेट पर नोटिस देख वापस लौटे बच्चे, अभिभावक हुए आक्रोशित.

शिक्षकों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी के चलते स्कूल बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
बुरहानपुर: शिक्षकों का काम बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन बुरहानपुर में एक प्रशासनिक आदेश से यह काम प्रभावित हो गया है. स्कूल में इसलिए ताला लटक गया है क्योंकि स्कूल के सारे शिक्षकों की ड्यूटी निर्वाचन आयोग के काम में लगा दी गई है. शिक्षकों ने स्कूल के गेट पर बाकायदा लिख दिया कि एसडीएम के आदेशानुसार आगामी आदेश तक स्कूल बंद रहेगा. अगले दिन जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो गेट पर लिखी सूचना देख निराश होकर घर लौट गए. बच्चों के पेरेंट्स ने इस पर नाराजगी जताई है.

50 से 60 बच्चों की पढ़ाई रुकी

मामला शहर की मेन हिंदी/मराठी प्राथमिक शाला का है. यहां 5वीं तक की पढ़ाई होती है. 50 से 60 बच्चे पढ़ने आते हैं. शुक्रवार की सुबह जब बच्चे स्कूल आए और विद्यालय बंद देखा तो हैरान हो गए. दरवाजे पर लिखा था कि 'निर्वाचन कार्य में ड्यूटी होने से एसडीएम साहब के आदेशानुसार आगामी आदेश तक स्कूल बंद रहेगा.' ये नोटिस देख बच्चे वापस घर लौट गए.

स्कूल के गेट पर लिखी गई सूचना (ETV Bharat)

जब उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी मिली तो वो आक्रोशित हो गए. उनका कहना था कि टीचरों के निर्वाचन कार्य में जाने की वजह से स्कूल में ताला लगा दिया गया है. इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी. तत्काल सभी शिक्षकों की ड्यूटी हटाई जाए. उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत स्कूल चालू करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके.

स्कूल के गेट पर नोटिस देख वापस लौटे बच्चे (ETV Bharat)

प्रिंसिपल ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र

स्कूल की हेड मास्टर सारिका शाह ने जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत करा दिया है. उन्होंने पत्र में बताया है कि "निर्वाचन कार्य में ड्यूटी होने से शाला बंद की जाती है. एसडीएम के आदेशानुसार आगामी आदेश तक स्कूल बंद रहेगा. इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा 2 शिक्षकों पर है, लेकिन दोनों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगा दी गई है. इससे स्कूल को बंद किया गया है."

प्रिंसिपल ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र (ETV Bharat)

'बीएलओ ने समय सीमा में नहीं पूरा किया काम'

इस मामले पर बुरहानपुर एसडीएम अजमेर गौड़ ने कहा, " हमने बीएलओ को 19 सितंबर तक निर्वाचन कार्य पूरा करने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने तय समय सीमा में काम पूरा नही किया. अब 26 सितंबर को स्कूल में तालाबंदी की है, जो अनुचित है. हमने काम पूरा करने को कहा न कि स्कूल में ताला लगाने का आदेश दिया है. संबंधित बीएलओ ने अपने काम में लापरवाही की है. तालाबंदी से पहले डीईओ, बीईओ या बीआरसी को अवगत करा सकते थे, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जाती."

