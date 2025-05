ETV Bharat / state

बुरहानपुर के खेत में मिला पति-पत्नी का शव, जमीन विवाद में भाई ने उठाया खौफनाक कदम - BURHANPUR HUSBAND WIFE MURDERED

जमीन विवाद में भाई ने अपने भैया और भाभी की कर दी हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 8:14 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 8:33 PM IST 2 Min Read

बुरहानपुर: खकनार थाना क्षेत्र के रामाखेड़ा गांव से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां छोटे भाई ने जमीनी विवाद में अपने बड़े भाई और भाभी पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि उन दोनों को तब तक पीटा गया, जब तक उनकी जान न चली गई. जिसके बाद आरोपी परिवार सहित फरार हो गया है. फिलहाल घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस मामले की विवेचना शुरू कर दी है. खेत में खून से लथपथ मिले पति-पत्नी

