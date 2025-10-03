ETV Bharat / state

ताप्ती नदी की रेत में छुपा खजाना, किस्मत आजमाने रोज जुटते 100 से ज्यादा परिवार

सुबह से ताप्ती की रेत में खुदाई करते हैं परिवार सुबह का सूरज निकलते ही महिलाएं सिर पर टोकनी उठाए, पुरुष हाथों में औजार लेकर और बच्चे उत्सुक निगाहों से ताप्ती की रेत में खुदाई शुरू कर देते हैं. घंटों की मेहनत के बाद किसी को पुराने सोने के सिक्के मिलते हैं तो किसी को चांदी के आभूषण. कभी-कभी बेशकीमती धातु और नगद रुपये भी हाथ लग जाते हैं. यही अनिश्चित लेकिन आकर्षक उम्मीद इन परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा बनी हुई है.

बुरहानपुर: कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज भी अपने इतिहास के अनछुए रहस्यों को उजागर कर रहा है. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की ताप्ती नदी इसका जीता-जागता उदाहरण है. यहां की रेत में आज भी सोना, चांदी और पुराने सिक्के दबे मिले जाते हैं. यही कारण है कि सौ से अधिक परिवार पीढ़ियों से इस नदी किनारे खजाना तलाशने रोज पहुंचते हैं.

एक महिला ने बताया कि, ''वे बीते कई वर्षों से रोज नदी पर आती हैं, थोड़ा-थोड़ा सोना या चांदी मिल ही जाता है, इससे परिवार का खर्च निकल जाता है." स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परंपरा कई पीढ़ियों से चल रही है और आज भी उनका जीवन इसी पर टिका हुआ है.

मुगलों का अहम केंद्र रहा है बुरहानपुर

इतिहासकार मोहम्मद नौशाद का कहना है कि, ''बुरहानपुर मुगलों और फारसियों का अहम केंद्र रहा है. युद्धों और आक्रमणों के दौर में खजाने नदी किनारे और आस-पास की जमीन में दबाए जाते थे. समय के साथ ये खजाने ताप्ती की रेत में समा गए और अब लोग मेहनत कर इन्हें खोज निकालते हैं. इसके अलावा नदियों में दान के रूप में रुपये और धातु से निर्मित बर्तन डालने की प्राचीन परंपरा है, लोग भक्ति भाव से नदियों में दान डालते हैं. जिसके चलते इन लोगों को आसानी से सोना, चांदी सहित अन्य धातु मिल जाते हैं.''

खाली हाथ नहीं लौटाती ताप्ती की रेत

दिनभर नदी किनारे खनखनाती कंगन की आवाज, पुराने सिक्कों की चमक और उम्मीदों से भरी आंखें एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती हैं. यह नजारा केवल खजाना खोजने का नहीं, बल्कि संघर्ष और उम्मीद के सहारे जी रहे लोगों की कहानी भी कहता है. 12 महीने यह परिवार ताप्ती की गोद में किस्मत आजमाता है, कोई मजदूरी करने जाता है तो कोई खेती, लेकिन इन परिवारों के लिए नदी ही सबसे बड़ा सहारा है.

यहां की रेत कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, कभी छोटा तो कभी बड़ा खजाना देती ही है. आज ताप्ती नदी केवल धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि सोना उगलती नदी बन चुकी है, जो बुरहानपुर के सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद और आजीविका का पर्याय है.