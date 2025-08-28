ETV Bharat / state

बुरहानपुर में दम तोड़ रही मुगलकालीन परंपरा, घोड़े के टापों की गूंज खो रही पहचान - BURHANPUR EXTINCT TANGA

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दम तोड़ रहा मुगलकाल से जुड़ा प्रतीक, रोजगार के संकट के बावजूद तांगों की परंपरा को बचाने की जद्दोजहद.

MUGHAL BURHANPUR CONNECTION
बुरहानपुर में दम तोड़ रही मुगलकालीन परंपरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read

बुरहानपुर: मुगलकालीन वैभव का जीवंत प्रतीक तांगा कभी बुरहानपुर की सड़कों की शान हुआ करता था, राजा-महाराजा से लेकर आम यात्री तक तांगे की सवारी को रुतबे और आराम का साधन मानते थे. शहर की गलियों में जब घोड़े की टापों के साथ घुंघरुओं की मधुर झंकार गूंजती थी तो लोग दूर से ही समझ जाते थे कि तांगा आ रहा है. यह दृश्य न केवल यात्रा का हिस्सा था, बल्कि बुरहानपुर की पहचान भी था.

मुगलकाल से जुड़ा है तांगे का इतिहास

हालांकि, आधुनिकता के इस दौर में तांगा धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में सिमटता जा रहा है. ऑटो, बाइक और कार ने तांगे के अस्तित्व को हाशिए पर धकेल दिया है. कभी सैकड़ों की संख्या में चलने वाले तांगे अब कुछ ही जगहों पर देखने को मिलते हैं. तांगे की यह परंपरा न केवल शहर की संस्कृति से जुड़ी थी, बल्कि गरीब परिवारों के लिए रोजी-रोटी का साधन भी थी. जिन परिवारों की जिंदगी कभी घोड़े और तांगे के पहियों से चलती थी, वह परिवार आज बेरोजगारी की कगार पर हैं.

इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने बताया तांगों का इतिहास (ETV Bharat)

रोजगार का संकट

शहर में बचे हुए तांगे वाले आज भी पूरी उम्मीद से अपने घोड़े को सजाकर सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन सवारी के इंतजार में उन्हें घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है. कई तांगा चालक अब मजदूरी या अन्य प्रकार के काम करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आज के दौर में लोग ऑटो, बाइक और कार से यात्रा करते हैं, जिसके चलते तांगे वालों को सवारी नहीं मिलती है.

उत्सव की तरह थी तांगे की सवारी

स्थानीय निवासी मोहम्मद लुकमान बताते हैं कि "एक दौर था जब शादियों, मेलों और तीज-त्योहारों में तांगे की मांग सबसे ज्यादा होती थी, तांगे की सवारी किसी उत्सव से कम नहीं होती थी. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, नई पीढ़ी के लिए तांगा सिर्फ किताबों और पुरानी कहानियों का हिस्सा बनकर रह गये हैं. कुछ साल पहले तक शहर में तांगा सैकड़ों की संख्या में था."

परंपरा को बचाने की जद्दोजहद

इतिहासकार कमरुद्दीन फलक बताते हैं कि "तांगे सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान थे. मुगल काल से जुड़ा यह रिश्ता आज दम तोड़ने की कगार पर है. अगर स्थानीय प्रशासन और समाज इस धरोहर को संजोने का प्रयास करे, तो शहर में तांगे फिर से पर्यटन और सांस्कृतिक आकर्षण का हिस्सा बन सकते हैं.

वक्त के साथ भले ही तांगे का क्रेज खत्म हो गया हो, लेकिन पुराने लोगों की यादों में घुंघरुओं की वह धुन और घोड़ों के टापों की गूंज हमेशा जिंदा रहेगी. बुरहानपुर की यह अनोखी पहचान आज संरक्षण की आस लगाए खामोश खड़ी है.

बुरहानपुर: मुगलकालीन वैभव का जीवंत प्रतीक तांगा कभी बुरहानपुर की सड़कों की शान हुआ करता था, राजा-महाराजा से लेकर आम यात्री तक तांगे की सवारी को रुतबे और आराम का साधन मानते थे. शहर की गलियों में जब घोड़े की टापों के साथ घुंघरुओं की मधुर झंकार गूंजती थी तो लोग दूर से ही समझ जाते थे कि तांगा आ रहा है. यह दृश्य न केवल यात्रा का हिस्सा था, बल्कि बुरहानपुर की पहचान भी था.

मुगलकाल से जुड़ा है तांगे का इतिहास

हालांकि, आधुनिकता के इस दौर में तांगा धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में सिमटता जा रहा है. ऑटो, बाइक और कार ने तांगे के अस्तित्व को हाशिए पर धकेल दिया है. कभी सैकड़ों की संख्या में चलने वाले तांगे अब कुछ ही जगहों पर देखने को मिलते हैं. तांगे की यह परंपरा न केवल शहर की संस्कृति से जुड़ी थी, बल्कि गरीब परिवारों के लिए रोजी-रोटी का साधन भी थी. जिन परिवारों की जिंदगी कभी घोड़े और तांगे के पहियों से चलती थी, वह परिवार आज बेरोजगारी की कगार पर हैं.

इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने बताया तांगों का इतिहास (ETV Bharat)

रोजगार का संकट

शहर में बचे हुए तांगे वाले आज भी पूरी उम्मीद से अपने घोड़े को सजाकर सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन सवारी के इंतजार में उन्हें घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है. कई तांगा चालक अब मजदूरी या अन्य प्रकार के काम करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आज के दौर में लोग ऑटो, बाइक और कार से यात्रा करते हैं, जिसके चलते तांगे वालों को सवारी नहीं मिलती है.

उत्सव की तरह थी तांगे की सवारी

स्थानीय निवासी मोहम्मद लुकमान बताते हैं कि "एक दौर था जब शादियों, मेलों और तीज-त्योहारों में तांगे की मांग सबसे ज्यादा होती थी, तांगे की सवारी किसी उत्सव से कम नहीं होती थी. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, नई पीढ़ी के लिए तांगा सिर्फ किताबों और पुरानी कहानियों का हिस्सा बनकर रह गये हैं. कुछ साल पहले तक शहर में तांगा सैकड़ों की संख्या में था."

परंपरा को बचाने की जद्दोजहद

इतिहासकार कमरुद्दीन फलक बताते हैं कि "तांगे सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान थे. मुगल काल से जुड़ा यह रिश्ता आज दम तोड़ने की कगार पर है. अगर स्थानीय प्रशासन और समाज इस धरोहर को संजोने का प्रयास करे, तो शहर में तांगे फिर से पर्यटन और सांस्कृतिक आकर्षण का हिस्सा बन सकते हैं.

वक्त के साथ भले ही तांगे का क्रेज खत्म हो गया हो, लेकिन पुराने लोगों की यादों में घुंघरुओं की वह धुन और घोड़ों के टापों की गूंज हमेशा जिंदा रहेगी. बुरहानपुर की यह अनोखी पहचान आज संरक्षण की आस लगाए खामोश खड़ी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BURHANPUR TANGA TRADITIONBURHANPUR TANGA HERITAGEBURHANPUR MUGHAL CONNECTIONMADHYA PRADESH NEWSBURHANPUR EXTINCT TANGA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.