पंचायत भवन में एंट्री करते ही विधायक ने देखा भयानक मंजर, अर्चना चिटनिस ने किया ऐसा काम - BURHANPUR MLA ARCHANA CHITNIS

बुरहानपुर। विधायक ने लगाया झाड़ू पोछा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 4, 2025 at 7:09 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:23 PM IST 2 Min Read

बुरहानपुर: जिले के बोरसर गांव में शनिवार को विधायक अर्चना चिटनिस पहुंची, इस दौरान उन्हें ग्राम पंचायत में फर्श पर गंदगी दिखाई दी. इस पर उन्होंने नाराजगी जताई. उन्होंने खुद ग्राम पंचायत भवन में झाड़ू-पोछा लगाया. इसके बाद ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई. साथ ही लापरवाही बरतने वालों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने ग्राम पंचायत भवन सहित गांव में नियमित साफ सफाई कराने के निर्देश दिए हैं. सरपंच सचिव से सवाल, कब से नहीं हुई सफाई बता दें कि, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस गंदगी देखकर भड़क उठी, उन्होंने पंचायत के जिम्मेदारों पर नाराजगी जाहिर की है. गंदगी देख चिटनिस ने खुद सफाई का बीड़ा उठाया, उन्होंने हाथ में झाडू लेकर पंचायत भवन में झाड़ू लगाई. साथ ही पोछा लगाकर भवन का फर्श साफ किया. दरअसल पंचायत भवन में गंदगी देख अर्चना चिटनिस ने सरपंच सचिव से सवाल किया कि पंचायत भवन में कब से साफ-सफाई नही कराई है. संबंधित कर्मचारी विधायक के सवालों का सटीक जवाब नहीं दे सके.

Last Updated : May 4, 2025 at 7:23 PM IST