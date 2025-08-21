ETV Bharat / state

बुरहानपुर में दानपेटी से शिक्षा की अलख, 12 हजार छात्रों की चमक चुकी है किस्मत - BURHANPUR ICHHADEVI SCHOOL

बुरहानपुर में इच्छा देवी मंदिर की दानपेटी के पैसों से चलता है स्कूल, इस विद्यालय में हैं प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं.

BURHANPUR ICHHADEVI SCHOOL
इच्छादेवी स्कूल में फ्री में होती है पढ़ाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read

बुरहानपुर: महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप बुरहानपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा मां इच्छा देवी का मंदिर पूरे क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं द्वारा माता के चरणों में लाखों रुपए दान के रूप में अर्पित किए जाते हैं. आमतौर पर मंदिरों में दान राशि धार्मिक आयोजनों और व्यवस्थाओं में खर्च की जाती है, लेकिन इच्छापुर मंदिर समिति ने इस परंपरा को एक नई दिशा दी है. समिति ने दान के पैसों से शिक्षा का दीप जलाया है. मंदिर समिति का ये सकारात्मक कदम आसपास के गांवों के बच्चों की जिंदगी बदल रहा है.

असहाय बच्चों से नहीं ली जाती कोई फीस

मां इच्छादेवी का ये मंदिर इच्छापुर गांव में स्थित है. मंदिर समिति द्वारा स्थापित विद्यालय में इच्छापुर सहित नजदीकी गांवों के लगभग 650 विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं. बीते 13 साल से संचालित हो रहे इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है. इस सराहनीय पहल में एक खास बात ये भी है कि असहाय बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है. ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च मंदिर समिति उठाती है.

असहाय बच्चों से नहीं ली जाती कोई फीस (ETV Bharat)

मां इच्छादेवी ट्रस्ट संचालक संजय पवार ने बताया कि "जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी एक का देहांत हो चुका है, उनसे केवल आधी फीस ली जाती है. बाकी विद्यार्थियों को भी नाम मात्र के शुल्क पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य आर्थिक तंगी की वजह से अंधकारमय न हो. सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा का अधिकार है. ऐसे में कोई भी बच्चा अपने इस अधिकार से वंचित न रह जाए."

Burhanpur Maa Ichhadevi Temple
मां इच्छादेवी मंदिर (ETV Bharat)

अब तक करीब 12 हजार छात्र कर चुके हैं पढ़ाई

संजय पवार बताते हैं कि "साल 2012 से संचालित हो रहे इस विद्यालय में न केवल किताबी शिक्षा पर जोर दिया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है. समिति का उद्देश्य है कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी विद्यार्थी समाज में आत्मनिर्भर बन सके. यहां से अभी तक करीब 12 हजार बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं. इस विद्यालय से निकले कई बच्चे उच्च पदों पर आसीन हैं. सेना से लेकर कई सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं."

ICHCHHADEVI SCHOOL RUN DONATION BOX
2012 से संचालित हो रहा मां इच्छादेवी स्कूल (ETV Bharat)

हिंदी के साथ अंग्रेजी भी पढ़ रहे बच्चे

यहां पर हिंदी मीडियम के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई होती है. नर्सरी से लेकर 8वीं तक अंग्रेजी और 10वीं तक की हिंदी में पढ़ाई होती है. प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधाएं मिलती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए 2 स्कूल बसें चल रही हैं. 250 बच्चों से के साथ शुरू हुआ सिलसिला आज तक अनवरत जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर समिति आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत प्रेरणादायी है. जहां आज भी कई गांवों में शिक्षा को लेकर संघर्ष झेलना पड़ता है. वहीं इच्छापुर में मंदिर की आस्था शिक्षा की शक्ति में बदल गई है.

बुरहानपुर: महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप बुरहानपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा मां इच्छा देवी का मंदिर पूरे क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं द्वारा माता के चरणों में लाखों रुपए दान के रूप में अर्पित किए जाते हैं. आमतौर पर मंदिरों में दान राशि धार्मिक आयोजनों और व्यवस्थाओं में खर्च की जाती है, लेकिन इच्छापुर मंदिर समिति ने इस परंपरा को एक नई दिशा दी है. समिति ने दान के पैसों से शिक्षा का दीप जलाया है. मंदिर समिति का ये सकारात्मक कदम आसपास के गांवों के बच्चों की जिंदगी बदल रहा है.

असहाय बच्चों से नहीं ली जाती कोई फीस

मां इच्छादेवी का ये मंदिर इच्छापुर गांव में स्थित है. मंदिर समिति द्वारा स्थापित विद्यालय में इच्छापुर सहित नजदीकी गांवों के लगभग 650 विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं. बीते 13 साल से संचालित हो रहे इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है. इस सराहनीय पहल में एक खास बात ये भी है कि असहाय बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है. ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च मंदिर समिति उठाती है.

असहाय बच्चों से नहीं ली जाती कोई फीस (ETV Bharat)

मां इच्छादेवी ट्रस्ट संचालक संजय पवार ने बताया कि "जिन बच्चों के माता या पिता में से किसी एक का देहांत हो चुका है, उनसे केवल आधी फीस ली जाती है. बाकी विद्यार्थियों को भी नाम मात्र के शुल्क पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य आर्थिक तंगी की वजह से अंधकारमय न हो. सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा का अधिकार है. ऐसे में कोई भी बच्चा अपने इस अधिकार से वंचित न रह जाए."

Burhanpur Maa Ichhadevi Temple
मां इच्छादेवी मंदिर (ETV Bharat)

अब तक करीब 12 हजार छात्र कर चुके हैं पढ़ाई

संजय पवार बताते हैं कि "साल 2012 से संचालित हो रहे इस विद्यालय में न केवल किताबी शिक्षा पर जोर दिया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है. समिति का उद्देश्य है कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी विद्यार्थी समाज में आत्मनिर्भर बन सके. यहां से अभी तक करीब 12 हजार बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं. इस विद्यालय से निकले कई बच्चे उच्च पदों पर आसीन हैं. सेना से लेकर कई सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं."

ICHCHHADEVI SCHOOL RUN DONATION BOX
2012 से संचालित हो रहा मां इच्छादेवी स्कूल (ETV Bharat)

हिंदी के साथ अंग्रेजी भी पढ़ रहे बच्चे

यहां पर हिंदी मीडियम के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई होती है. नर्सरी से लेकर 8वीं तक अंग्रेजी और 10वीं तक की हिंदी में पढ़ाई होती है. प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधाएं मिलती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए 2 स्कूल बसें चल रही हैं. 250 बच्चों से के साथ शुरू हुआ सिलसिला आज तक अनवरत जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर समिति आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत प्रेरणादायी है. जहां आज भी कई गांवों में शिक्षा को लेकर संघर्ष झेलना पड़ता है. वहीं इच्छापुर में मंदिर की आस्था शिक्षा की शक्ति में बदल गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BURHANPUR MAA ICHHADEVI TEMPLEICHCHHADEVI SCHOOL RUN DONATION BOXICHCHHADEVI SCHOOL FREE EDUCATIONBURHANPUR NEWSBURHANPUR ICHHADEVI SCHOOL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उज्जैन की खुश्बूदार सुलेमानी चाय, एक बार चखा तो हर दिन गटकेंगे 12 कप टी

हथियारों की मध्य प्रदेश में डिजिटल डिलेवरी, 4 जिलों में खुली अवैध हथियार फैक्ट्रियां

POCSO एक्ट मामले में पीड़िता बालिग, कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो रहीं निचली अदालतें : हाईकोर्ट

लगातार गिर रहे सोने-चांदी के दाम, अब बेटियों की शादी और त्योहार की खरीदारी होगी आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.