बुरहानपुर में प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में विराजे गणपति बप्पा, उमड़ा भक्तों का हुजूम

बुरहानपुर में 16 फीट ऊंची प्रेमानंद महाराज के स्वरूप वाली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु.

Burhanpur Premananda Maharaj
गणेश भगवान प्रेमानंद महाराज के स्वरू स्थापित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 7:14 PM IST

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है. इसमें भगवान गणेश बड़े बाल, दाढ़ी और पीले वस्त्र में नजर आ रहे हैं. जो अपने अनोखे स्वरूप के कारण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इनको देखने के लिए प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में गणेश प्रतिमा

दरअसल, बुरहानपुर के महाजनापेठ में श्री तानाजी गणेश उत्सव समिति ने प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा बनाए हैं. प्रेमानंद महाराज किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं. महाराज जी के अनुयायियों ने उनके दीर्घायु और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए उनके स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित किया है. इस अनोखी पहल से भक्तों में श्रद्धाभाव देखने को मिल रही है. इसको देखने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है.

16 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई (ETV Bharat)

विभिन्न क्षेत्रों से दर्शन करने पहुंच रहे भक्त

तानाजी गणेश मंडल अध्यक्ष चेतन सोनार ने बताया "प्रेमानंद महाराज लाखों युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं. वह न केवल धार्मिक आस्था, बल्कि भावनात्मक समर्पण का भी एक प्रतीक हैं. उनके प्रवचनों से लाखों युवाओं के विचारों में परिवर्तन आया है. इससे युवाओं के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं."

Idol Ganapati form Premananda
प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में गणपति की प्रतिमा (ETV Bharat)

लाखों भक्त कर रहे शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना

उन्होंने आगे बताया "इन दिनों प्रेमानंद महाराज किडनी की समस्या से ग्रसित हैं. देश भर में लाखों शिष्य उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना में जुटे हैं. इस साल हमने भी प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में प्रतिमा बैठाने का निर्णय लिया. इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, जिसके बाद विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में स्थापित किया गया है. रोजाना आरती के दौरान गणपति बप्पा से प्रेमानंद महाराज के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सामूहिक प्रार्थना की जाती है, ताकि वह स्वस्थ रहकर अनुयायियों का मार्गदर्शन और प्रवचन सुनाते रहे."

16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित

प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में गणेश जी की करीब 16 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, इसकी सजावट प्रेमानंद महाराज की वेशभूषा और हाव भाव के अनुरूप की गई है. इस स्वरूप को देखकर दर्शनार्थी भावविभोर हो उठते हैं. इस दौरान भक्तजन न केवल गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु की कामना भी कर रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज के स्वरूप में स्थापित गणेश जी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. जिससे भक्तों की संख्या में और इजाफा हुआ है. दूर दराज से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, यह प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन गया है.

