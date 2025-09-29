ETV Bharat / state

अस्पताल के बाथरूम में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, मां ने नवजात को छत से नीचे फेंका

अस्पताल की छत से नवजात को नीचे फेंका ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 3:31 PM IST | Updated : September 29, 2025 at 3:42 PM IST 2 Min Read

बुरहानपुर: जाको राखे साइयां, मार सके न कोई. यह कहावत बुरहानपुर में रविवार को चरितार्थ होती हुई दिखी. यहां एक नाबालिग लड़की ने जिला अस्पताल के वॉशरूम में नवजात बेटी को जन्म दिया. ऐसा आरोप है कि इसके बाद उस बच्ची का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास असफल हो गया तो दूसरी बार में नवजात को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्ची रहस्यमय तरीके से बच गई. अस्पताल की छत से बेटी को फेंका आरोप है कि नाबालिग मां ने अपने कोख से जन्मी बेटी को 2 बार मारने का प्रयास किया. वह दोनों बार अपने मंसूबे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई. जन्म देते ही नाबालिग मां ने बाथरूम में बेटी का गला घोटने की कोशिश की. जिससे नवजात के गले पर गहरे घाव आए हैं. इसके बाद मौका पाकर नवजात को अस्पताल की छत पर ले गई. यहां से उसे फेंक रफूचक्कर हो गई.

Last Updated : September 29, 2025 at 3:42 PM IST