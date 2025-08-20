बुरहानपुर: लगातार कुछ दिन से हो रही बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है. राजघाट स्थित लाल देवल बाढ़ के पानी में डूब चुका है. इसके अलावा घाट पर अन्य देवी-देवताओं के भी मंदिर डूब गए हैं. नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा टीम तैनात कर दी है. सुरक्षाकर्मी लोगों को नदी के पास जाने से रोक रहे हैं. वहीं, प्रशासन के द्वारा गुजरात में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है.

हतनूर बांध और खेड़ा पुलिया उफान पर

बीते 3-4 दिनों से आफत की बारिश हो रही है. जिसका असर ताप्ती नदी पर दिख रहा है. वहीं, हतनूर बांध और खेड़ा पुलिया भी उफान पर है. पुलिया के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है और हतनूर बांध और खेड़ा पुलिया जलमग्न हो गई है. इससे करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है.

ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

पुलिया पर से आवाजाही बंद

तेज बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इसके सहायक नदी नालों में भी बाढ़ आ गई है. हालांकि नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है. लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पुलिया पर होमगार्ड की तैनाती की है. मंगलवार सुबह से ही खेड़ा पुलिया जलमग्न हो गई है. जिसके चलते प्रशासन ने पुलिया से आवाजाही पर रोक लगा दी है. हतनूर बांध और खेड़ा पुलिया के दोनों साइड होमगर्ड और कर्मचारियों की ड्यूटी लागई है ताकि ग्रामीण जान जोखिम में डाल पुलिया पार न कर सकें. दोनों साइड से बेरिकेड्स लगाए गए हैं और होम गार्ड ग्रामीणों को पुल से वापस लौटा दे रहे हैं.

ग्रामीणों को हो रही है परेशानी

तेज बारिश और बाढ़ के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सिरसौदा, नाचनखेड़ा नेर, बादखेड़ा सहित चापोरा-दापोरा गांव के ग्रामीणों को शाहपुर से होकर गुजरना पड़ रहा है. वहीं, जैनाबाद की तरफ जाने वाले छोटे पुल तक पानी पहुंच गया है. जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है.

तेज बारिश का अलर्ट जारी

जिला प्रशासन ने पंचायत के माध्यम से गांवों में मुनादी कराई है. जिसमें लोगों को बाढ़ से दूर रहने की अपील की गई है. इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बुरहानपुर सहित मध्य प्रदेश के अन्य कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.