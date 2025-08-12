ETV Bharat / state

बुरहानपुर का सरकारी स्कूल जहां के स्टूडेंट्स का दिमाग कंप्यूटर से तेज! - BURHANPUR SCHOOL YOGA CLASS

बुरहानपुर जिले के तुरकगुराडा स्कूल में क्लास लगने से पहले और छुट्टी होने से पहले योग, ध्यान और प्रार्थना.

Burhanpur school yoga class
कठिन से कठिन आसनों को भी सहजता से कर लेते हैं बच्चे (ETV BHARAT)
Published : August 12, 2025 at 12:45 PM IST

बुरहानपुर: बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित तुरकगुराडा का शासकीय माध्यमिक शाला अन्य स्कूलों से हटकर है. यहां के स्टूडेंट्स को रोजाना योगाभ्यास कराया जाता है. विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कक्षाएं लगने से पहले योगाभ्यास कराया जाता हैं, रोजाना दिन की शुरुआत प्रार्थना, योग और प्राणायाम के साथ होती है. इसका असर ये है कि यहां के बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है.

ध्यान और प्रार्थना से बच्चों में एकाग्रता बढ़ी

शिक्षकों का कहना है "अनुशासित और स्वास्थ्यवर्धक दिनचर्या का असर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. योग एवं प्राणायाम के अभ्यास से बच्चों में बौद्धिक विकास, एकाग्रता और आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि हो रही है." योग प्रशिक्षक संजय राठौड़ ने बताया "प्रतिदिन के अभ्यास से विद्यार्थी कठिन से कठिन आसनों को भी सहजता से कर लेते हैं. ध्यान और प्रार्थना का विशेष लाभ सभी छात्रों को मिल रहा है, जिससे उनका मन शांत और सकारात्मक रहता है. इसके बाद दिनभर बच्चे पढ़ाई व रचनात्मक कार्य करते हैं."

बुरहानपुर के तुरकगुराडा स्कूल में क्लास लगने से पहले योगाभ्यास (ETV BHARAT)

स्टूडेंट्स पर योगाभ्यास का असर दिखने लगा

वहीं टीचिंग स्टाफ भी कहना है "योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवनशैली है. यह बच्चों में अनुशासन, सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भाव उत्पन्न करता है. नियमित योगाभ्यास से विद्यार्थी शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से सशक्त और ऊर्जा से भरपूर बने रहते हैं. इससे न केवल उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है बल्कि खेल-कूद और अन्य गतिविधियों में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है."

Burhanpur school yoga class
स्कूल में पढाई से पहले योगाभ्यास (ETV BHARAT)

टीचिंग स्टाफ भी रहता है सक्रिय

Burhanpur school yoga class
क्लास लगने से पहले मेडिटेशन (ETV BHARAT)

प्रधानाध्यापक धनराज महाजन ने बताया "विद्यालय में योग कार्यक्रम को नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके. यह पहल आगे भी इसी तरह जारी रहेगी और इसमें और अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी." इस अवसर पर देवानंद वानखेडे, सुभाष चौहान, विट्ठल चौधरी, महेंद्र महाजन और कैलाश राठौड़ सहित अन्य शिक्षक व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे. सभी ने विद्यार्थियों को योग के महत्व के बारे में बताया और इसे जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया.

