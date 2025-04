ETV Bharat / state

डिजिटल तकनीक से जुड़ा पर्यावरण प्रेम, QR कोड से पेड़-पौधों की निगरानी - STUDENTS PASTE QR CODES ON PLANTS

छात्रों ने पेड़-पौधों पर लगाए QR कोड ( ETV Bharat )

Published : April 28, 2025

बुरहानपुर: शासकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुरकगुराड़ा गांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अभिनव पहल की है. जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर तुरकगुराड़ा गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने पर्यावरण प्रेम का उदाहरण पेश किया है. विद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर 'ईको क्लब' का गठन किया, जिसके तहत विद्यालय परिसर में लगे पेड़-पौधों पर क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं. इस पहल का उद्देश्य पेड़-पौधों की जानकारी को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है. डिजिटल तकनीक से जुड़ा पर्यावरण प्रेम ईको क्लब के माध्यम से पेड़-पौधों पर लगाए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन कर कोई भी व्यक्ति उस पेड़ या पौधे के प्रकार, विशेषता, उसकी देखभाल संबंधी जानकारी और पर्यावरण में उसके योगदान के बारे में जान सकता है. इस तकनीक ने न केवल पौधों की निगरानी को सरल बनाया है, बल्कि विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से पर्यावरण सरंक्षण से जोड़ने का कार्य किया है.

