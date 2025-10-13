बुरहानपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे बोलते हैं फर्राटेदार इंग्लिश, कमाल का है इनका IQ लेवल
बुरहानपुर के सरकारी विद्यालय में नवाचार, शिक्षक ले रहें हैं एक्स्ट्रा क्लास, माध्यमिक स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 2:27 PM IST
बुरहानपुर: तुरक गुराड़ा गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम उठाया गया है. यहां शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं को रोजाना इतिहास, भूगोल, विज्ञान और सामान्य अध्ययन सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े सवाल-जवाब कराए जाते हैं. इससे बच्चे पाठ्यक्रम के साथ सामान्य ज्ञान व आधुनिकता के दौर में रोजना नई चीजें सीख रहे हैं. शिक्षक संजय राठौड़ ने बताया कि "छात्र-छात्राओं का सामान्य ज्ञान बढ़ाने और उन्हें अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ये नवाचार किया गया है."
शिक्षक ले रहें हैं एक्स्ट्रा क्लास
तुरक गुराड़ा गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त और विशेष कक्षाएं लेना शुरू कर दिया है. इस कक्षा में छात्र-छात्राओं का फोकस जनरल नॉलेज और देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर केंद्रीत होती है. शिक्षकों के इस सराहनीय कदम से न सिर्फ छात्रों की बौद्धिक क्षमता में इजाफा हो रहा है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जाग उठा है. इस नवाचार से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं.
बच्चों की बढ़ रही है बौद्धिक क्षमता
सरकारी स्कूल में इस तरह की पहल यह साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो संसाधनों की कमी भी सफलता में बाधा नहीं बनती है. इसका उदाहरण बुरहानपुर जिले के तुरक गुराड़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में देखने को मिल रहा है. जहां के बच्चे निजी स्कूलों के बच्चों की तरह पढ़ाई में प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे न सिर्फ इस सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है बल्कि बच्चों का भी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ रही है.
रोजाना कराई जाती है कई एक्टिविटी
इस स्कूल में विद्यार्थियों को निजी स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा दी जाती है. स्कूल में दिन की शुरुआत योगाभ्यास से होती है. इसके साथ ही अक्सर वृक्ष लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है. कभी नशे के दुष्प्रभाव बताये जाते हैं, तो कभी जनरल नॉलेज की कक्षाएं लगाने जैसी एक्टिविटी रोजाना कराई जाती है. यही वजह है कि बच्चों की दिनचर्या बेहतर हो रही है और आईक्यू स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है. इस स्कूल के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं और हर विषय में अव्वल रहते हैं. शिक्षकों की मेहनत से बच्चों की प्रतिभा में निखार दिखने लगा है.