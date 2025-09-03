बुरहानपुर: शहर के नागझिरी वार्ड में एक कलाकार ने गणेश जी की स्पोर्ट्समैन स्वरूप प्रतिमा बनाई है. जानकारी के अनुसार बुरहानपुर में इस साल 700 से अधिक सार्वजनिक गणेश पंडालों में प्रतिमा स्थापित की गई है. सभी पंडालों में भगवान गणेश के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं. लेकिन स्पोर्ट्समैन स्वरूप गणेश प्रतिमा क्षेत्र के में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस प्रतिमा को बनाने में केवल खेल सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया गया है.

'खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया' थीम पर बनाई प्रतिमा

बता दें कि कलाकार रूपेश प्रजापति 12 सालों से इको फ्रेंडली गणेश जी स्थापित करते आ रहे हैं. हर साल वह नए-नए स्वरूप में गणेश प्रतिमा बनाते हैं. इस साल खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की थीम उन्होंने प्रतिमा बनाया है. इसके लिए दर्जनों खेल सामग्री का उपयोग करके कड़ी मेहनत से स्पोर्ट्समैन ईको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार की है. जिसका दर्शन करने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं.

खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया थीम पर बनाई गई गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

आउटडोर खेल को बढ़ावा देना है उद्देश्य

कलाकार रूपेश बताते हैं कि "वर्तमान में बच्चों से लेकर युवाओं तक आउटडोर खेलों के प्रति रुझान कम होता जा रहा है. बच्चे और युवा अपना समय मोबाइल की स्क्रीन व अन्य गैजेट में बिता रहे है. लिहाजा स्पोर्ट्स सामग्री से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर आउटडोर खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है. आउटडोर खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की गई है जिससे लोग आउटडोर गेम खेल कर स्वस्थ रहें. आउटडोर गेम में युवा अपना कैरियर भी अच्छा बना सकते हैं."

'आउटडोर खेलों में आई है कमी'

इस आधुनिक युग में खेलों का महत्व कम हो रहा है. युवा व बच्चों का रुझान ऑनलाइन गेमिंग की ओर बढ़ गया है. इससे आउटडोर स्पोर्ट्स में कमी आई है. इसे ही देखते हुए शहर के युवा कलाकार रूपेश प्रजापति ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से एक मनमोहक प्रतिमा स्थापित की है. उम्मीद है कि इस प्रतिमा को देखकर लोगों में खेलों की प्रति रुझान बढ़ेगा.