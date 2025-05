ETV Bharat / state

धूलकोट के जंगलों में अनोखी पाठशाला, वन रक्षक ने आदिवासी बच्चों के लिए खोला स्कूल - FOREST GUARD SCHOOL BURHANPUR

वन रक्षक की अनोखी पहल ( Etv Bharat )

Published : May 17, 2025 at 4:34 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:00 PM IST

बुरहानपुर (सोनू सोहले) : जिले के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र में वन रक्षक ने अनोखी पहल की है. दरअसल, झिरपांजरिया में एक वनरक्षक ने आदिवासी समाज के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है. वन रक्षक ने घने जंगलों में स्थित गांवों में अक्षर ज्ञान देने व जंगल बचाने के लिए पाठशाला खोली दी है. इस पाठशाला में 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है, इस सत्र में 100 बच्चों को शिक्षित किया गया है, अब नए सत्र में दोबारा एडमिन प्रकिया शुरू होंगी. अक्षर ज्ञान सीखकर प्राथमिक विद्यालय जाते हैं बच्चे (Etv Bharat) खुद के खर्च पर आदिवासी बच्चों को शिक्षा

यह नेक काम वन रक्षक कमलेश रघुवंशी खुद के खर्च व जनसहयोग से करते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकें. इसके अलावा वह तेंदूपत्ता संग्रहण से पहले सभी आदिवासी मजदूरों के पैर धोकर तेंदूपत्ता तोड़ने की शुरुआत कराते हैं. वन रक्षक उन्हें नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाते हैं. इससे न केवल आदिवासी समाज नशे की लत से दूर होगा, बल्कि अच्छे भविष्य की नींव रख सकेगा. अक्षर ज्ञान सीखकर प्राथमिक विद्यालय जाते हैं बच्चे (Etv Bharat) अक्षर ज्ञान सीखकर प्राथमिक विद्यालय जाते हैं बच्चे वन रक्षक कमलेश रघुवंशी द्वारा खोली गई पाठशाला में गांव के शिक्षित युवक युवतियां बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखा रहे हैं. बच्चे यहां पढ़ लिखकर अच्छे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. अब तक 200 से ज्यादा बच्चे यहां से अक्षर ज्ञान सीखकर प्राथमिक विद्यालय में दाखिला भी ले चुके हैं. जो बच्चे इस पाठशाला से पढ़कर निकले हैं, वह अब सरकारी स्कूल में कक्षा पहली और दूसरी में अध्ययनरत हैं. जानकारी देते एसडीओ (Etv Bharat) ग्रामीण बच्चों के जीवन में आया बदलाव इस काम में कमलेश रघुवंशी खुद की तनख्वाह से पैसा लगाते हैं. इसके अलावा स्थानीय लोगों से जनसहयोग लिया जाता है. इस पहल के बाद बच्चों की बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है. अब कई बच्चे फर्राटेदार एबीसीडी पढ़ते हैं, वन रक्षक कमलेश रघुवंशी के इस नेक काम की खूब सराहना हो रही हैं. वन विभाग भी उनके जज्बे की जमकर तारीफ कर रहा है. गौरतलब है कि वन रक्षक की इस पहल से आदिवासी बच्चों के जीवन में बदलाव आया है, वह शिक्षा से जुड़ गए हैं, अब बच्चे रोजाना स्कूल पहुंचते हैं, ग्रामीण भी अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाते हैं.



वन विभाग के एसडीओ अजय सागर ने बताया, '' वन रक्षक कमलेश रघुवंशी ने आदिवासी बच्चों के लिए पाठशाला खोली हैं, इस पाठशाला में वह बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा दिला रहे हैं, इसके अलावा जंगल बचाने की दिशा में भी कदम उठाया है, ग्रामीण भी इसमे सहयोग दे रहे हैं, ताकि जंगलों की रक्षा की जा सके.

