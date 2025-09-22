ETV Bharat / state

लोकायुक्त छापे में पकड़े गए वनपाल ने उठाया खौफनाक कदम, गंभीर हालत में ICU में

बुरहानपुर में 15 दिन के अंदर इंदौर लोकायुक्त ने तीसरी कार्रवाई की. इससे पहले पकड़े गए वनपाल ने सनसनी फैलाई.

Burhanpur lokayukt raids
बुरहानपुर में लोकायुक्त की रेड (ETV BHARAT)
Published : September 22, 2025 at 7:50 PM IST

Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : जिले के नेपानगर स्थित न्यू कॉलोनी में वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन ने खतरनाक तरीके से आत्मघाती कदम उठाया. बीते दिनों इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. सोमवार को वनपाल ने नेपानगर स्थित निवास पर आत्मघाती कदन उठाया. उनकी चीख सुनकर परिजन व पड़ोसी दहशत में आ गए. लोगों ने उनके घर की तरफ दौड़ लगाई. दरवाजा खोलकर वनपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

5 लोगों को प्रताड़ित करने और साजिश करने का आरोप

वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन को नेपानगर अस्पताल से गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. नेपानगर पुलिस मौके पर पहुंच गई, पूछताछ की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आत्मघाती कदम उठाने से पहले वनपाल कृष्ण कुमार ने एक पत्र भी लिखा. इसमें उन्होंने 5 लोगों पर प्रताड़ित करने व साजिश रचकर फंसाने का आरोप लगाया है. नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया "पुलिस ने नोट बरामद किया है, जो जांच का विषय है. नेपानगर पुलिस थाने के एएसआई शाहबुद्दीन कुरैशी ने बताया "वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन ने नेपानगर के न्यू कॉलोनी स्थित अपने घर में आत्मघाती कदम उठाया है. घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली जा रही है."

नेपानगर पुलिस थाने के एएसआई शाहबुद्दीन कुरैशी (ETV BHARAT)

नाबालिग को बालिग करने के लिए 5 हजार रिश्वत

दूसरी तरफ, मंगलवार को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने नेपानगर तहसील कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. नेपानगर में लोकायुक्त पुलिस ने महिला पटवारी प्रियंका ठाकुर और सर्वेयर नंदू पिता भास्कर को 3000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा. पटवारी और सर्वेयर ने नाबालिग को बालिग करने के एवज में 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी, लेकिन डील 4 हजार रुपये में तय की गई. फरियादी पहली क़िस्त के रूप में 1 हजार दे चुका था,

बुरहनपुर में 15 दिन में लोकायुक्त की तीसरी कार्रवाई

सोमवार को 3 हजार की आकिरी किस्त लेते वह धरा गया. इधर, इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया. ज्ञात हो कि लोकायुक्त पुलिस ने 15 दिन के भीतर तीसरी बार कार्रवाई की है. बीते दिनों इंदौर लोकायुक्त ने बुरहानपुर जिले में RES विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी, वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन को पकड़ा था और अब महिला पटवारी और सर्वेयर को गिरफ्तार किया है.

