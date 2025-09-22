ETV Bharat / state

लोकायुक्त छापे में पकड़े गए वनपाल ने उठाया खौफनाक कदम, गंभीर हालत में ICU में

बुरहानपुर : जिले के नेपानगर स्थित न्यू कॉलोनी में वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन ने खतरनाक तरीके से आत्मघाती कदम उठाया. बीते दिनों इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. सोमवार को वनपाल ने नेपानगर स्थित निवास पर आत्मघाती कदन उठाया. उनकी चीख सुनकर परिजन व पड़ोसी दहशत में आ गए. लोगों ने उनके घर की तरफ दौड़ लगाई. दरवाजा खोलकर वनपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

5 लोगों को प्रताड़ित करने और साजिश करने का आरोप

वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन को नेपानगर अस्पताल से गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. नेपानगर पुलिस मौके पर पहुंच गई, पूछताछ की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आत्मघाती कदम उठाने से पहले वनपाल कृष्ण कुमार ने एक पत्र भी लिखा. इसमें उन्होंने 5 लोगों पर प्रताड़ित करने व साजिश रचकर फंसाने का आरोप लगाया है. नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया "पुलिस ने नोट बरामद किया है, जो जांच का विषय है. नेपानगर पुलिस थाने के एएसआई शाहबुद्दीन कुरैशी ने बताया "वनपाल कृष्ण कुमार बर्मन ने नेपानगर के न्यू कॉलोनी स्थित अपने घर में आत्मघाती कदम उठाया है. घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली जा रही है."