ETV Bharat / state

बुरहानपुर में गौशाला में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा की मवेशियों की जलकर मौत - BURHANPUR FIRE IN COWSHED

बुरहानपुर में गौशाला में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 28, 2025 at 7:02 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 7:31 AM IST 2 Min Read

बुरहानपुर: जिले में ग्राम मोहम्मदपुरा क्षेत्र के महाजन कॉलोनी में स्थित मवेशियों के बाड़े में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग इतनी भड़क उठी, कि आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 10 से ज्यादा मवेशी बुरी तरह झुलस गए. आग की लपटें देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. लेकिन आग अधिक भड़क गई. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने नगर निगम के फायर स्टेशन में आग की सूचना दी. सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. करीब 3 दमकल की गाड़ियों से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण अज्ञात है.

Last Updated : April 28, 2025 at 7:31 AM IST