बुरहानपुर में किसान से नहीं देखी गई गायों की प्यास, लाखों की लागत से बना डाला ट्यूबवेल - BURHANPUR TUBEWELL FOR COWS

बुरहानपुर में किसान प्रतिदिन हजारों गायों को पिला रहे पानी ( ETV Bharat )

Published : May 14, 2025 at 1:39 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 1:55 PM IST

बुरहानपुर: जिले के खामनी क्षेत्र के किसान अरुण बाजीराव पाटिल ने पानी की किल्लत से जूझ रही गौ माताओं के लिए एक ट्यूबवेल खुदवा कर एक मिसाल पेश की है. जहां हजारों की संख्या में गाय अपनी प्यास बुझा रही हैं. किसान के मुताबिक, वह 6 सालों से गाय की सेवा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि फसल में पानी नहीं देने की वजह से 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा. लेकिन, गौ सेवा लगातार जारी रखी. गौ सेवा ही सच्ची सेवा

May 14, 2025