ETV Bharat / state

बीमार पत्नी की इच्छा पर डेढ़ लाख में बेच दिया 8 लाख का मकान, आंबेडकर प्रतिमा पर लगवानी थी छतरी

बुरहानपुर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर छतरी लगवाने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति ने बेच दिया अपना घर, बीमार पत्नी ने जताई थी इच्छा.

BURHANPUR AMBEDKAR STATUE CHHATRI
भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर लगवाई छतरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: किसी के प्रति आस्था और सम्मान जताने की भावना हो तो परिस्थिति भी बाधक नहीं बनती. करने वाले विकट परिस्थितियों में भी ये काम कर जाते हैं. ऐसी ही मिसाल बुरहानपुर की एक ठाकरे दंपत्ति ने पेश की है. एक बेहद गरीब और बुजुर्ग दंपत्ति ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के इरादे से उनकी प्रतिमा के ऊपर स्टील की छतरी लगवा दी. ऐसा करने के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया. जहां बाबा साहेब की प्रतिमा को छांव देकर दंपत्ति खुशी महसूस कर रहे हैं. वहीं, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी की इच्छा पूरी करके बेहद खुश है.

पत्नी ने आंबेडकर की प्रतिमा पर छतरी लगाने की जताई थी इच्छा

जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर लोनी गांव में मिठाराम और मंदाबाई नामक एक ठाकरे दंपत्ति रहते हैं. दोनों की कोई संतान नहीं है. वो गांव में एक छोटे से घर में एक साथ रहते हैं. मजदूर परिवार में जन्मे मिठाराम ठाकरे का जीवन बेहद साधारण रहा. उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिता दिया.

पत्नी ने आंबेडकर की प्रतिमा पर छतरी लगाने की जताई थी इच्छा (ETV Bharat)

उनके गांव के पास एक भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है. प्रतिमा के ऊपर छांव की व्यवस्था नहीं है. एक दिन मंदाबाई ने अपने पति से इच्छा जताई कि क्यों ने हम दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहेब की प्रतिमा के ऊपर एक छतरी लगवा दें. मिठाराम को पत्नी की बात जंच गई और उन्होंने प्रतिमा को छांव देने का फैसला कर लिया.

मकान बेचकर बुजुर्ग दंपत्ति ने लगवाई छतरी

ठाकरे दंपत्ति ने बाबा साहेब को सम्मान देने के लिए जो कदम उठाया वो अविश्वसनीय है. उन्होंने 8 लाख की कीमत वाले अपने मकान को मात्र डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया. हालांकि उन्होंने पंचों की मौजूदगी में मकान खरीदने वाले से सौदा किया कि वो मरते दम तक इस मकान में रहेंगे. जब दोनों की मौत हो जाएगी तो खरीददार उनके मकान पर कब्जा कर सकता है.

house Sold Ambedkar statue Chhatri
बुजुर्ग ठाकरे दंपत्ति (ETV Bharat)

खरीददार ने इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी. इसके बाद मिले पैसों से मिठाराम ने 30 हजार रुपए की लागत से स्टील की छतरी बनवाकर आंबेडकर की प्रतिमा के ऊपर लगवा दी. ताकी धूप, बरसात और गंदगी से प्रतिमा को कोई नुकसान न पहुंचे. बाकी के पैसे मिठाराम ने अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए रख लिए.

पत्नी की इच्छा पूरी करके खुश हैं मिठाराम

मिठाराम ठाकरे ने बताया कि "उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इस बीच उसने बाबा साहेब की प्रतिमा पर छतरी लगवाने की इच्छा जताई. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से यह इच्छा अधूरी रह जाती, लेकिन मन में ख्याल आया कि मकान बेचकर पत्नी की इच्छा पूरी कर दूं. इसके बाद मैंने मकान बेचने का निर्णय लिया. पंचों की मौजूदगी में डेढ़ लाख में मकान का सौदा हुआ. इसके बाद उन पैसों में से 30 हजार रुपए की छतरी लगवा दी. पत्नी की इच्छा पूरी करके मैं बहुत खुश हूं."

For All Latest Updates

TAGGED:

HOUSE SOLD AMBEDKAR STATUE CHHATRIBURHANPUR NEWSMADHYA PRADESH NEWSELDERLY SELLS HOUSE AMBEDKAR STATUEBURHANPUR AMBEDKAR STATUE CHHATRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

1 करोड़ 80 लाख राम नाम के साथ आकार लेगा धनुष, पितृ पर्वत पर हनुमानजी के साथ होगा शुषोभित

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जबलपुर वाटर पाइपलाइन!, पानी की टंकियां सूखी, बूंद-बूंद को तरह रहे शहरवासी

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, बोलीं- 'इन दो सीटों में से कोई एक मेरी चाहत'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.