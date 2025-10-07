ETV Bharat / state

बीमार पत्नी की इच्छा पर डेढ़ लाख में बेच दिया 8 लाख का मकान, आंबेडकर प्रतिमा पर लगवानी थी छतरी

भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर लगवाई छतरी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 3:00 PM IST 3 Min Read