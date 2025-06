ETV Bharat / state

बुरहानपुर का 'क्लॉक मैन' सुखलाल, बिना कुछ देखे बता देता है सटीक टाइम - BURHANPUR CLOCK MAN

बिना कुछ देखे सटीक समय बताने का टैलेंट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 23, 2025 at 9:06 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 9:29 AM IST 3 Min Read

बुरहानपुर (सोनू सोहले) : डिजिटल युग में जहां हर कोई समय देखने के लिए घड़ी, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर निर्भर है, तो दूसरी ओर बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी अनोखी क्षमता से सबको चौंका देता है. दरअसल, यहां सुखलाल नामक शख्स बिना किसी घड़ी या मोबाइल के सटीक समय बताने की अद्भुत क्षमता रखता है. बिना कुछ देखे सटीक समय बताने का टैलेंट प्राचीन काल में जब घड़ियों का अविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग सूरज की रोशनी और उसकी दिशा देखकर समय का अनुमान लगाते थे. उसी परंपरा को आधुनिक युग में जीवत रखे हैं नेपानगर वार्ड क्रमांक 03 इलाके के निवासी सुखलाल. वह न तो घड़ी पहनते हैं, न ही मोबाइल रखते हैं, लेकिन जब भी उनसे समय पूछा जाता है, तो उनका जवाब बिल्कुल सटीक होता है. कई लोग सुखलाल के टैलेंट का लेते हैं टेस्ट (Etv Bharat)

