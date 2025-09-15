बुरहानपुर में आसान नहीं शिक्षा की डगर, उफनता नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे
बुरहानपुर में भविष्य संवारने के लिए छोटे-छोटे बच्चे रोजाना लगा रहे जान की बाजी, बहते नाले को पार कर पहुंचे रहे स्कूल.
बुरहानपुर: आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र में शिक्षा की डगर आसान नहीं है. ग्राम पंचायत झिरपांजरिया के हाथियाबारी फालिया में शासकीय प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी तक पहुंचने के लिए मासूम बच्चों और शिक्षकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है. स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों और शिक्षकों को रोजाना जान पर खेल कर बहता नाला पार करना पड़ता है. बरसात के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है, इसके बावजूद बच्चे इसको पार कर स्कूल जाते हैं. हादसे की आशंका बनी रहती है. फिलहाल, अभिभावकों ने इस नाले पर रपटा बनाने की गुहार लगाई है.
जान पर खेल स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल
इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे छोटे-छोटे मासूम अपने कंधों पर भारी भरकम बस्ते लादकर पानी की धारा के बीच से निकलने को मजबूर हैं. इनमें से कुछ बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को कंधों पर बैठाकर नाला को पार कर रहे हैं. आलम यह है कि शिक्षक अपने वाहन दूर खड़े कर कीचड़ भरे रास्तों और नाले से होकर पैदल स्कूल पहुंचते हैं.
रपटा बनने से आसान होगा स्कूल पहुंचना
बता दें कि हाथियाबारी फालिया में शासकीय प्राथमिक स्कूल में 37 बच्चों के नाम दर्ज हैं. सबसे खास बात यह है कि तमाम खतरों को दरकिनार करते हुए बच्चे रोजाना स्कूल पहुंचते हैं और शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराते हैं. बच्चों का मानना है कि "शिक्षा ही उनका भविष्य बदल सकती है, इसलिए वे हर हाल में स्कूल जाते हैं. हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं. बस प्रशासन से हमारी मांग है कि नाले पर रपटा बनवा दिया जाए, जिससे आने-जाने में आसानी हो जाएगी."
हादसा होने का बना रहता है डर
युवा नेता पवन कुमार बर्डे ने बताया, "ग्रामीण वर्षों से मांग कर रहे हैं कि यहां पुलिया या पक्का रास्ता बनाया जाए, ताकि बच्चों और शिक्षकों को स्कूल आने जाने में आसानी हो सके. अगर कभी अचानक से नाले में बाढ़ आ जाती है, तो हादसे का डर बना रहता है. ऐसा कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी."