बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के निमाड़ में भी गणेश उत्सव की धूम है. महाराष्ट्र से सटे बुरहानपुर में गणेश पर्व सेलिब्रेशन मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों से कुछ हटकर है. जिस प्रकार महाराष्ट्र के शहरों में गणेश उत्सव का आयोजन सबसे भव्य होता है, उसी तर्ज पर बुरहानपुर में भी गणेश पंडाल सजते हैं. हर साल बुरहानपुर में गणेश पंडाल किसी न किसी थीम पर सजते हैं.

इस बार बुरहानपुर के गणेश पंडाल में सबसे ज्यादा चर्चा पॉश कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में रिद्धि सिद्धि गणेश फाउंडेशन द्वारा सजाई गई झांकी है. इस झांकी को तैयार करने में आईटी इंजीनियर्स का दिमाग लगा है. इसलिए ये झांकी सबसे हटकर है और इसे देखने के लिए पड़ोंसी जिलों के लोग भी पहुंच रहे हैं.

भगवान शंकर के त्रिनेत्र की थीम पर झांकी

बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी में रिद्धि सिद्धि गणेश फाउंडेशन ने झांकी सजाने के लिए 6 माह पहले से तैयारी की. गणेशोत्सव पर अनोखा और हाईटेक पंडाल तैयार करने में में आईटी इंजीनियर्स ने काफी दिमाग लगाया. रिद्धि सिद्धि गणेश फाउंडेशन ने इस बार भगवान शंकर के त्रिनेत्र को थीम बनाकर झांकी तैयार की है. पंडाल के प्रवेश द्वार पर त्रिनेत्र आकार को हाईटेक लाइट्स से सजाया गया, जो दर्शकों को आकर्षित करती है. इसी के साथ झांकी श्रद्धालुओं को पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी का हमारे जीवन में महत्व को डिजिटली हाईटेक तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है.

बुरहानपुर में स्पेशल गणेश पंडाल में हाई टेक्नोलॉजी (ETV BHARAT)

6 माह पहले से झांकी की तैयारी

गणेश उत्सव के आयोजक राज नागदा बताते हैं "यहां साल 1995 से लगातार गणेशजी स्थापित किए जा रहे हैं. इस बार फाउंडेशन ने पिछले वर्ष से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर धार्मिक झांकियों का निर्माण शुरू किया. इस साल भी 6 महीने की तैयारी के बाद धर्म और टेक्नोलॉजी के संगम से बनी झांकी तैयार की गई है. जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है."

गणेश झांकी में धर्म और तकनीक का संगम (ETV BHARAT)

बुरहानपुर गणेश झांकी की चर्चा विदेश तक

झांकी में शिव के त्रिनेत्र और पंचतत्व का प्रेजेंटेशन (ETV BHARAT)

राज नागदा बताते हैं "इसका उद्देश्य धर्मग्रंथों में बताए गए सिद्धांतों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से समाज और खासकर बच्चों और युवाओं तक पहुंचाना है. यह झांकी यह पंडाल केवल शहर ही नहीं, बल्कि विदेशों तक चर्चा का विषय है. बुरहानपुर के जो लोग विदेश में रहते हैं, वे भी सोशल मीडिया के जरिए इस हाईटेक झांकी को देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर यहां के वीडियो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेशन किए जाते हैं." वहीं भक्तों का कहना है कि ऐसे प्रयास न केवल धार्मिक भावनाओं को जोड़ते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का आधुनिक और प्रभावी माध्यम भी बनते हैं."