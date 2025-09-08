ETV Bharat / state

बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, 4 लोगों के सिर फूटे, आरोपियों की धरपकड़

मामले के अनुसार बिरोदा गांव में रविवार देर रात गणेश विजर्सन के चल समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया. दरअसल, गणेशजी विर्सजन में हनुमान चालीसा पाठ चल रहा था. इस दौरान आरोप है कि दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव शुरू हो गया. पथराव होते ही भगदड़ के हालात बन गए. लोगों में रोष फैल गया. गांव में तनाव के हालात बन गए. घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

बुरहानपुर : बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में असामाजिक तत्वों ने समाज में जहर घोलने की कोशिश की. पुलिस व प्रशासन की सतर्कता के साथ ही लोगों की समझदारी से मामले ने दंगे का रूप नहीं लिया लेकिन इस दौरान हुए पथराव में 4 लोग घायल हो गए. पुलिस ने पथराव करने और शांतिभंग करने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मौके पर पुलिस बल तैनात है.

घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती

पथराव में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. इनके सिर में चोट लगी है. लालबाग थाना पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच में पुलिस जुची है. पुलिस ने घटनास्थल के पास लगाए गए सीसीटीवी की डीवीआर जब्त की है. वहीं, देर रात क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनीस लालबाग थाना पहुंची. उन्होंने एसपी से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली. चिटनीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस प्रकार की घटना की पुरनावृत्ति न हो. कुछ लोग समाज में जह घोलने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

शांति भंग करने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार

पथराव की घटना के बाद देर रात पुलिस ने पूरे गांव में ड्रोन से निगरानी रखी. पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई. फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है. इस मामले में बुरहानपुर एसपी आशुतोष बागरी का कहना है "बिरोदा गांव में पथराव हुआ है. हनुमान चालीसा पाठ के दौरान ये घटना हुई. घटना में शामिल किसी भी आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा. 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बिरोदा गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल शांति बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है."