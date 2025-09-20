ETV Bharat / state

बुरहानपुर की सड़कों पर केला किसान, नेशनल हाईवे पर बेहतर रेट के लिए आंदोलन

बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक केला उत्पादन वाला जिला है. यहां 22 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में केले का उत्पादन किया जाता है. बुरहानपुर का केला न केवल देशभर में बल्कि खाड़ी देशों तक मशहूर है. इन दिनों हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण बुरहानपुर के केले की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे यहां के केला किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है. ऐसे में केला ग्रुप संचालक किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कम दाम में केले खरीद रहे हैं.

बुरहानपुर: शाहपुर स्थित इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे पर केला उत्पादक किसानों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया. आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों के किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए. किसानों ने आरोप लगाया कि केला कटाई के दौरान उनसे हम्माली के नाम पर पैसों की उगाही की जाती है. निर्धारित दाम से कम में केला खरीदा जाता है. इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. वाजिब दाम न मिलने से किसानों की आर्थित स्थिति खराब हो गई है. किसानों ने समस्या का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

किसानों ने इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे किया जाम (ETV Bharat)

किसानों ने इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे किया जाम

व्यापारी के इस रवैये से आक्रोशित किसानों ने सैकड़ों की संख्या में शाहपुर क्षेत्र में मोर्चा खोल दिया. किसानों ने इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया. किसानों ने मंडी प्रशासन से दोषी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. किसानों के इस प्रदर्शन के समर्थन में बुरहानपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी उतर गए हैं. उन्होंने प्रदर्शन में पहुंचक किसानों की समस्याएं सुनी. इसके बाद तत्काल मंडी सचिव को किसानों की समस्या से अवगत कराया.

'किसानों की उपज का नहीं मिल रहा सही दाम'

किसान वामन पाटिल का कहना है कि "अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने हमारी समस्या का हल नहीं निकाला तो हम बडे़ आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे." पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि "ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि किसानों के हक की लड़ाई है. किसान दिन-रात कठोर मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन उसको उसका सही दम नहीं मिल पाता. किसानों के साथ हर तरह से अन्याय हो रहा है. हमारा देश कृषि प्रधान देश है. ऐसे में हम किसानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे."

'बाढ़ की वजह से ऐसी बनी है स्थिति'

इस पूरे मामले में मंडी सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि "आमतौर पर भाव में गिरावट की समस्या डिमांड और सप्लाई के आधार पर आती है. 4-5 राज्यों में बाढ़ के हालात हैं. इसलिए वहां केला पहुंच नहीं पा रहा है." मंडी सचिव का कहना है कि "किसानों को वर्तमान में जो भी भाव मिल रहा है वो बहुत अच्छा है. आज का भाव 1850 रुपए है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है." उन्होंने कहा कि "व्यापारियों ने खरीदी बंद की है. इसके लिए किसानों ने ज्ञापन सौंपा है.

किसानों का कहना है कि किसी संगठन ने व्यापारी संघ के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है. इसके अलावा भ्रामक ऑडियो वायरल किए हैं, जिसके विरोध में व्यापारियों ने खरीदी बंद कर दी है. मंडी प्रशासन ने किसानों और व्यापारियों को समझाइश दी है. जल्द ही खरीदी शुरू कराई जाएगी. किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा."