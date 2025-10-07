ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में केला के तने, रेशे और पत्ते से बनेंगे कपड़े, मोहन यादव ने की फैक्ट्री लगाने की घोषणा

मध्य प्रदेश के केला उत्पादकों के दिन फिरने वाले हैं. केले की फसल के अवशेष अब आग के हवाले नहीं, बल्कि इससे कपड़े बनेंगे.

Banana crop residue factory
मध्य प्रदेश में केला के तने, रेशे और पत्ते से बनेंगे कपड़े (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का रोडमैप तैयार है. विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टर मीट कर उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. इसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं. कई उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश कर उद्योग लगाने के लिए सरकार के साथ एमओयू किया है. इसी के तहत अब केला की फसल के अवशेषों से कपड़ा बनाने की प्लानिंग है. इसके लिए मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है. इससे बुरहानपुर के केला उत्पादकों में खुशी की लहर है.

किसानों ने की बुरहानपुर में ही फैक्ट्री लगाने की मांग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "हम केले के तने, रेशे और पत्ते से कपड़ा बनाने की फैक्ट्री डालने की तैयारी कर रहे हैं. केले की फसल के वेस्टेज से कपड़ा बनाया जाएगा." मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद केला उत्पादक किसानों ने मांग की है "ये फैक्ट्री बुरहानपुर में लगाई जाए, जिससे उनका ट्रांसपोर्टिंग खर्च बचेगा. इससे न केवल किसानों को आसानी होंगी, बल्कि वेस्टेज के भी अच्छे दाम मिल सकेंगे."

मोहन यादव ने की फैक्ट्री लगाने की घोषणा (ETV BHARAT)

बुरहानपुर में केले की फसल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सर्वाधिक केले की फसल होती है. यहां 22 हजार हेक्टेयर रकबे में केला फसल लगाई जाती हैं, लेकिन जिले के केला उत्पादक किसान पिछले 3 महीने से केले के कम दाम मिलने और आए दिन आ रही प्राकृतिक आपदा से हो रही नुकसानी से परेशान हैं.

Banana crop residue factory
केला उत्पादकों की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से वीडियो कांफ्रेंसिंग (ETV BHARAT)

किसानों को नहीं मिले केले के उचित दाम

नवरात्रि पर्व के दौरान केला किसानो को उम्मीद बंधी थी कि केले के अच्छे दाम मिलेगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका. इस बीच मुख्यमंत्री की घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिली है. डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को सिंगल क्लिक पर राहत राशि वितरण कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग से केला उत्पादक किसानों से बात की. मुख्यमंत्री ने कहा "मध्य प्रदेश में ऐसी कपडा फैक्ट्री शुरू होने वाली जिसमें धागा केले के तने, पत्ते और रेशे से तैयार होगा, जिससे कपड़ा बनाएंगे. केला उत्पादक किसानों को आम के आम और गुठलियों के दाम मिल सकेंगे."

विधायक अर्चना चिटनीस ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री घोषणा पर विधायक व पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा "शायद बुरहानपुर में यह फैक्ट्री शुरू होने की बात नहीं कही गई. संभावना है कि धार जिले में पीएम मित्र पार्क में इस तरह का उद्योग स्थापित किया जाएगा, जिसमें कपास व केले के रेशे से मिश्रित धागे से कपडा तैयार होगा."

