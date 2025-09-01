बुरहानपुर में कमल के फूल पर विराजे गणेश, ऐसी स्वयंभू व अद्भुत प्रतिमा देश में कहीं और नहीं

बुरहानपुर : पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है. देश में कई ऐसे गणेश मंदिर हैं, जो कोई न कोई खासियत लिए हुए है. इनमें कई गणेश मंदिर चमत्कारी भी हैं. आज हम आपको रूबरू करवाते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर से. यहां विराजित गणेश जी प्रतिमा अपने आप में सिद्ध है. चमत्कारी इतनी कि दर्शन करने के लिए गणेशोत्सव के अलावा सामान्य दिनों में भी महाराष्ट्र व गुजरात के भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं. खासकर अविवाहित युवक-युवतियों की मुराद गणेशजी करते हैं.

16 वीं शताब्दी से भी प्राचीन मंदिर

बुरहानपुर शहर के गणपति नाका क्षेत्र में प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर मंदिर की विशेषता यह है कि यहां स्वयंभू प्रतिमा है. गणेश जी की प्रतिमा कमल के फूल पर विराजित है. गणेशजी की सीधी दिशा में सूंड़ है. इंदौर-इच्छापुर नेशनल हाईवे के पास स्थित ये मंदिर 16 वीं शताब्दी से भी प्राचीन है. गणेश संकष्ठी और गणेश चतुर्थी पर इस मंदिर में मेला लगता है. गणेश उत्सव के दौरान भी बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं और कोई भी भक्त यहां से खाली नहीं जाता..

बुरहानपुर स्थित प्राचीन श्री गणेश सिद्ध मंदिर में अभिषेक (ETV BHARAT)

दर्शन करने के बाद ही व्यापार शुरू करते हैं

भक्तों का कहना है कि इन गणेश भगवान के केवल दर्शन मात्र से संतान सुख प्राप्ति होती है. खासकर अविवाहित युवक-युवतियों की मुराद अवश्य पूरी होती है. जटिल से जटिल बीमारियों से छुटकारा मिलता है. इसलिए यहां श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है. श्रद्धालु नितिन भावसार बताते हैं "उनके व्यापार की शुरुआत गणेशजी के दर्शन के बाद होती है. सबसे पहले मत्था टेकने आते हैं, फिर व्यापार शुरुआत करते हैं. यही वजह है कि उन्हें अब तक व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचा."

गणेशजी की ऐसी अदभुत प्रतिमा कहीं और नहीं (ETV BHARAT)

बुरहानपुर स्थित प्राचीन श्री गणेश सिद्ध मंदिर (ETV BHARAT)

गणेशजी की ऐसी अदभुत प्रतिमा कहीं और नहीं

मंदिर के पूजारी बाल्या महाराज बताते हैं "मंदिर में स्वयंभू मूर्ति है. भगवान गणेश कमल के फूल पर सवार हैं, जिसकी मान्यता कुबेर के स्थान लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है. ऐसी प्रतिमा शायद ही कहीं और हो. मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त यहां लड्डुओं से तुलादान करते हैं. गणेशोत्सव के अलावा यहां आम दिनों भी श्रद्धालुओं की कतार लगती है."