बुरहानपुर में सजा वैष्णो देवी धाम के तर्ज पर पंडाल, 650 मीटर गुफा से होकर भक्त करेंगे दर्शन

गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने बिना किसी सरकारी सहायता के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से बीड़ा उठाया है. जो सामूहिक एकता और आस्था का अद्वितीय उदाहरण पेश करता है. आयोजन समिति ने उम्मीद जताई है कि इस दरबार में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों से 5 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे. यहां कटरा से देवी की चरण पादुका मंगाई गई हैं. इसके साथ ही इस पंडाल में वैष्णो देवी और भैरव बाबा के भी दर्शन होंगे.

बुरहानपुर: पूरे देश में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी. इन 9 दिनों तक भक्त माता की भक्ति में लीन हो जाते हैं. माहौल भक्तिमय हो जाता है. इसी कड़ी में बुरहानपुर के खामनी गांव में श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत मिसाल देखने को मिलेगी. क्योंकि ग्रामीणों ने माता वैष्णो देवी के तर्ज पर भव्य दरबार सजाया है. खास बात ये है कि यहां 4 हिस्सों में 650 मीटर लंबी गुफा तैयार की गई हैं. यह गुफा प्लास्टर ऑफ पेरिस और लोहे की मदद से बनाई गई है. इस गुफा से गुजरकर आसानी से श्रद्धालु माता के विशेष दर्शन कर सकेंगे.

भक्तों को मिलेगा वैष्णो देवी मंदिर जैसी अनुभूति (ETV Bharat)

50 लाख से अधिक की लागत से बना पंडाल

आयोजकों के मुताबिक, इस पंडाल की लागत 50 लाख से अधिक आई है. इसमें 15 टन लोहा, 2000 बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, 5 हजार गुलाब के पौधे, 18 हजार झंडू के पौधे का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, मंदिर में विशेष सजावट सहित अन्य व्यवस्था कराई गई है. यहां 15 दिनों तक वैष्णो देवी की अस्थाई स्थापना की जाएगी. गुफा के आसपास असली हरियाली सजाई जाएगी. इस आयोजन की खासियत है कि पूरा गांव 15 दिनों तक फूलों की सुगंध से महक उठेगा.

650 मीटर गुफा से होकर भक्त करेंगे देवी की दर्शन (ETV Bharat)

वैष्णो देवी मंदिर जैसी ही मिलेगी अनुभूति

आयोजक किशोर पाटिल ने बताया कि "करीब 6 महीने से गुफा का निर्माण चल रहा है. यह निर्माण कार्य न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था बल्कि ग्रामीणों ने इसके लिए अपने घरों की छतों की बाउंड्री वॉल तक तोड़ दी है. ताकि गुफा का मार्ग में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं हो सके. इस गुफा के माध्यम से भक्तजन वैष्णो देवी मंदिर जैसी ही पवित्र अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए हर छोटी-बड़ी जरूरतों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है."

15 दिनों तक विशेष दर्शन की व्यवस्था

उन्होंने आगे कहा, "माता के इस दरबार में 15 दिनों तक विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई है. जहां प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान और पूजन कार्य संपन्न होंगे. आयोजन को भव्य और हरित बनाने के लिए ग्रामीणों ने अपने अपने खेतों और आंगन में 5,000 गुलाब के पौधे और 18,000 झंडू के पौधे लगाए गए हैं. जिससे वातावरण आध्यात्मिक और सुगंधित बना रहेगा. हर दिन इन फूलों से पूजा अर्चना होंगी और स्वागत और पुष्प वर्षा चलती रहेंगी."

खामनी गांव में सजा यह दरबार न केवल धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण है बल्कि यह ग्रामीणों की दृढ़ इच्छाशक्ति, एकता और भक्ति का प्रतीक भी बनकर उभरा है. यहां लाखों श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.