भारतीय मानक ब्यूरो गुणवत्ता और मानक निर्धारण कर देश को बना रहा है सशक्त और विश्वस्तरीयः एआर उन्नीकृष्णन

BIS का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता मानक स्थापित करनाः भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एआर उन्नीकृष्णन

भारतीय मानक ब्यूरो देश को बना रहा है सशक्त और विश्वस्तरीय
भारतीय मानक ब्यूरो देश को बना रहा है सशक्त और विश्वस्तरीय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 10:18 AM IST

नई दिल्ली: हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस (World Standards Day) मनाया जाता है. यह दिन उन विशेषज्ञों और संस्थाओं को समर्पित है जो दुनिया भर में उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानक तय करते हैं. भारत में इस दिवस का आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो करता है, जो देश की राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था है. इस अवसर पर ईटीवी भारत ने बीआईएस गाजियाबाद शाखा के प्रमुख एआर उन्नीकृष्णन से बातचीत की. उन्होंने बताया कि मानकों का पालन न केवल उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाता है.

मानक निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है? : एआर उन्नीकृष्णन ने बताया कि बीआईएस देश में मानक तय करने की प्रक्रिया संभालता है. इसके अंतर्गत अलग-अलग टेक्निकल विभाग और कमेटियां काम करती हैं, जिनमें उद्योग जगत, उपभोक्ताओं, शोध संस्थानों, प्रयोगशालाओं और एनजीओ के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. सभी मिलकर चर्चा और तकनीकी सुझावों के आधार पर भारतीय मानक तैयार करते हैं. यह एक मल्टी-स्टेकहोल्डर सिस्टम है, जिसमें सभी की भागीदारी होती है.

एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियां और बीआईएस की पहल : एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की गुणवत्ता सुधारने के लिए बीआईएस लगातार काम कर रहा है. उन्नीकृष्णन ने बताया कि बीआईएस इन उद्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कैप्सूल कोर्स और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, ताकि वह भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें. जब एमएसएमई सेक्टर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाएगा तो वह देश की बड़ी कंपनियों की तरह ही प्रतिस्पर्धा कर सकेगा.
भारतीय मानक ब्यूरो गुणवत्ता और मानक का करता है निर्धारण
भारतीय मानक ब्यूरो गुणवत्ता और मानक का करता है निर्धारण (ETV Bharat)
मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल में मानकों की भूमिका: उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को सफल बनाने में मानक निर्धारण की अहम भूमिका है. बीआईएस छोटे और मध्यम उद्यमों को हैंड-होल्डिंग, प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन के माध्यम से मदद करता है. इससे उनकी उत्पाद गुणवत्ता में सुधार होता है और वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं.
विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता मानक स्थापित करना (ETV Bharat)
अंतरराष्ट्रीय मानकों से तालमेल जरूरी: उन्नीकृष्णन ने बताया कि भारत में बने मानक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे आईएसओ (ISO) और आईईसी (IEC) के मानकों से मेल खाते हैं. बीआईएस जरूरत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाता है, लेकिन उन्हें भारत की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करता है. उन्होंने कहा, “हम बिना जांचे-परखे अंतरराष्ट्रीय मानक नहीं अपनाते, बल्कि भारतीय उद्योग और उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करते हैं.”
नकली उत्पादों की पहचान कैसे करें? : उन्होंने बताया कि उपभोक्ता ‘BIS Care App’ के जरिए असली और नकली उत्पादों की पहचान कर सकते हैं. यह ऐप Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि खरीददार खरीदारी करते समय यदि बीआईएस मार्क वाले उत्पाद का लाइसेंस नंबर ऐप में डालें, तो तुरंत पता चल जाएगा कि वह उत्पाद असली है या नहीं, और उसकी वैधता क्या है.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की गुणवत्ता सुधारने में करते हैं मदद
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की गुणवत्ता सुधारने में करते हैं मदद (ETV Bharat)
युवाओं के लिए संदेश: उन्नीकृष्णन ने युवाओं और इंजीनियरों से आग्रह किया कि वह बीआईएस मार्क वाले उत्पादों का ही उपयोग करें और अगर उन्हें किसी उत्पाद या मानक में सुधार की जरूरत लगे तो बीआईएस को सुझाव भेजें. उन्होंने कहा कि हर युवा देश की गुणवत्ता प्रणाली को मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है. अगर किसी उत्पाद पर मानक नहीं है और उसकी जरूरत महसूस होती है तो वह बीआईएस को लिख सकते हैं. इस तरह हम सब मिलकर भारत को गुणवत्ता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं.

AR UNNIKRISHNAN
WORLD STANDARDS DAY 2025
BIS QUALITY AND STANDARD SETTING
INDIA MANAK MAHOTASAV
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

