स्वर्ग लोक में विराजे गणेशजी, बुरहानपुर में केरल थीम के विष्णु पंडाल में विराजमान

ETV Bharat / state

केरला की तर्ज पर गणेशजी के दर्शन मंडल प्रमुख महेशसिंह चौहान और उनकी टीम ने 6 महीने की मेहनत से भव्य पंडाल तैयार किया है, उन्होंने ऊंचा मचान बनाया है. यहां से भगवान विष्णु के अवतार में गणेशजी के दर्शन किए जा रहे हैं. इस अनूठी कृति को देखने हजारों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं. भव्य सजावट और दिव्य स्वरूप को देखकर भक्त श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे हैं, भक्तों का कहना है कि बुरहानपुर में ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिला है, जो पद्मनाथ मंदिर की अनुभूति करा रहा है.

बुरहानपुर: शहर के तिलक चौराहा स्थित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव समिति ने इस वर्ष केरला के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ मंदिर की तर्ज पर भव्य गणेश पंडाल सजाया है. इस पंडाल में स्वर्ग लोक बनाकर भगवान विष्णु के रूप में शेषनाग की शैय्या पर विराजमान गणपति बप्पा की आकर्षक प्रतिमा को स्थापित किया गया हैं, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन चुकी है.

पद्मनाभ स्वामी मंदिर की झांकी तैयार

बता दें कि, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव समिति ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर की झांकी तैयार की है. भगवान विष्णु का भव्य मंदिर सजाया है, इसमें विष्णु के अवतार में गणेशजी को स्थापित किया है. खास बात यह है भगवान गणेश ने एक हाथ शिवलिंग पर रखा है तो दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं.

स्वर्ग लोक में विराजे गणेशजी (ETV Bharat)

साथ ही ब्रह्म विष्णु महेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई हैं, जो भक्तों का मनमोह रही है. यहां रोजाना निमाड़ मालवा सहित महाराष्ट्र से भक्त पहुंच रहे है. यहां आकर उन्हें पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन का अहसास हो रहा है. भक्त इस झांकी को खूब पसंद कर रहे हैं, लोग इस आकर्षक झांकी को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमकर शेयर कर रहे हैं.

नौटों से सजा पंडाल, चांदी की प्रतिमा स्थापित

हर साल की तरह इस साल भी बुरहानपुर में इन दिनों दस दिवसीय गणेश उत्सव की धूम है. शहर में विभिन्न गणेश मंडलों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक झांकियों का निर्माण किया है. इसी कड़ी शहर के रास्तीपुरा स्थित हिंदू रक्षक गणेश उत्सव समिति ने 100 -100 के नोटों से झांकी नुमा पंडाल तैयार किया है, जिसमें साढे तीन किलों चांदी की गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है.

नोटों से बना पंडाल भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, साथ ही अपने मोबाइल फोन से फोटो और सेल्फी ले रहे हैं. इसमें कुल एक लाख 11 हजार 11 रुपयो का उपयोग किया गया है. मंडल के सदस्यों का कहना है इस झांकी को बनाने का मकसद लोगों में एकता खासकर आर्थिक एकता का संदेश देना है.