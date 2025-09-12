ETV Bharat / state

नेपाल के पोखरा में अटका बूंदी का परिवार, धार्मिक यात्रा पर गया था...

बूंदी: नेपाल में सत्ता विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच बूंदी का एक परिवार पोखरा शहर में फंसा है. धार्मिक यात्रा पर नेपाल गए परिवार के अन्य लोग चिंचित हैं. वे भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और अपने परिवार की सुरक्षित वापसी के जतन कर रहे हैं.

देवपुरा निवासी हेमराज सोनी व पत्नी सूरज सोनी अपने रिश्तेदारों के साथ 4 सितंबर को नेपाल गए, जहां जनकपुर और पशुपतिनाथ काठमांडू में दर्शन के बाद पोखरा पहुंचे. इस बीच नेपाल में हिंसा भड़क गई. सोनी परिवार पोखरा में ही अटक गया. हेमराज के बेटे लोकेश ने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक व कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने विदेश मंत्रालय व नेपाल में भारतीय दूतावास से संपर्क साधा. शर्मा ने दूतावास से आग्रह किया कि बूंदी निवासी दंपती व उनके साथ रुके अन्य पांच सदस्यों को जल्द भारत लाया जाए.