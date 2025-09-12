ETV Bharat / state

नेपाल के पोखरा में अटका बूंदी का परिवार, धार्मिक यात्रा पर गया था...

बूंदी का एक परिवार नेपाल के शहर पोखरा में अटका है. दूतावास परिवार के संपर्क में है.

Bundi's family
बूंदी का परिवार (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 7:19 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:01 PM IST

बूंदी: नेपाल में सत्ता विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच बूंदी का एक परिवार पोखरा शहर में फंसा है. धार्मिक यात्रा पर नेपाल गए परिवार के अन्य लोग चिंचित हैं. वे भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और अपने परिवार की सुरक्षित वापसी के जतन कर रहे हैं.

देवपुरा निवासी हेमराज सोनी व पत्नी सूरज सोनी अपने रिश्तेदारों के साथ 4 सितंबर को नेपाल गए, जहां जनकपुर और पशुपतिनाथ काठमांडू में दर्शन के बाद पोखरा पहुंचे. इस बीच नेपाल में हिंसा भड़क गई. सोनी परिवार पोखरा में ही अटक गया. हेमराज के बेटे लोकेश ने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक व कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने विदेश मंत्रालय व नेपाल में भारतीय दूतावास से संपर्क साधा. शर्मा ने दूतावास से आग्रह किया कि बूंदी निवासी दंपती व उनके साथ रुके अन्य पांच सदस्यों को जल्द भारत लाया जाए.

चिंतित परिजन ने बताया... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:राजस्थान के श्रद्धालु नेपाल में फंसे, दूतावास की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे

भारतीय दूतावास ने गुरुवार देर रात फंसे सभी लोगों से फोन पर सीधा संवाद किया और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. इसके बाद सोनी परिवार ने राहत की सांस ली. नेपाल में सीमित बस सेवा शुरू हुई है. त्रिभुवन एयरपोर्ट से विमान संचालन की संभावना के बीच कई जगह रास्ते में पथराव ने भारतीय श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी.

Last Updated : September 12, 2025 at 8:01 PM IST

INDIAN EMBASSY IN KATHMANDUFAMILY WENT ON A RELIGIOUS TRIPBUNDI FAMILY STUCK IN NEPALनेपाल में हिंसाVIOLENCE IN NEPAL

